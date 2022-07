DGAP-News: Amprion GmbH: Moody‘s Investors Service bestätigt „Baa1“-Rating für Amprion; Ausblick auf „stabil“ erhöht

DGAP-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Rating/Sonstiges

Amprion GmbH: Moody‘s Investors Service bestätigt „Baa1“-Rating für Amprion; Ausblick auf „stabil“ erhöht



Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH („Amprion“) hat von der Ratingagentur Moody‘s Investors Service („Moody’s“) ein Rating mit „Baa1“ bei stabilem Ausblick erhalten. Moody’s hat damit die bestehende Ratingeinstufung „Baa1“ bestätigt und den Ausblick von negativ auf stabil erhöht, gleichzeitig wurde das Kurzfristrating Prime-2 bestätigt. Im Juni hatte bereits die Ratingagentur Fitch Amprions Bonität mit „BBB+“ bei stabilem Ausblick bestätigt.



Laut Moody’s spiegelt die Ratingentscheidung die Erwartung wider, dass die wichtigsten Kreditkennzahlen von Amprion trotz des umfangreichen Investitionsprogramms voraussichtlich innerhalb der überarbeiteten Guidance der Ratingagentur für das bestehende „Baa1“-Rating bleiben werden, insbesondere dank der anhaltenden Unterstützung durch die Anteilseigner. Der stabile Ausblick drückt ebenfalls die Erwartung aus, dass Amprion seine starke operative Leistung und Effizienz auch in Zukunft beibehalten wird.



„Wir sind erfreut, dass Moody’s die Herausforderungen, die aus unserem gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrag die Energiewende zu ermöglichen entstehen, angemessener reflektiert. Unsere Investitionen basieren auf dem von der Bundesnetzagentur genehmigten Netzentwicklungsplan. Wir arbeiten damit auf einer gesetzlichen Grundlage und einer gesicherten Ertragsperspektive für unsere Investoren.“, kommentiert Peter Rüth, Chief Financial Officer von Amprion.



Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von Niedersachsen bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.200 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.