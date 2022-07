Emmi verkauft Beteiligung an Ambrosi in Italien

Einhergehend mit der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den letzten Jahren ist auch das Interesse anderer Marktteilnehmer an Ambrosi gestiegen. Vor diesem Hintergrund und nach Erreichen der gesteckten Ziele akzeptieren sowohl die Mehrheitsaktionäre des italienischen Käsespezialisten als auch Emmi das Kaufangebot von der Lactalis Gruppe. Der Vollzug der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Emmi, die Schweizer Herstellerin von Premium-Milchprodukten, stösst ihre Beteiligung von 25 Prozent am italienischen Käsespezialisten Ambrosi SpA ab. Die 2007 erworbene Beteiligung diente dem gemeinsamen internationalen Wachstum in mehreren definierten Ländern im Bereich von Spezialitäten- und Premiumkäse. Beide Partner verfügen heute über eigene Strukturen ausserhalb ihres Heimmarktes und sind für weiteres Wachstum gut positioniert.

Über Emmi

Emmi ist die führende Herstellerin von hochwertigen Milchprodukten in der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie durch milchbäuerliche Genossenschaften in der Region Luzern gegründet wurde. Mit einer klar ausgerichteten Strategie, innovativen Produkten und über die Schweiz hinaus etablierten Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach Käse hat sich Emmi zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe (EMMN) mit einer starken lokalen Präsenz in 15 Ländern entwickelt.

Das Geschäftsmodell von Emmi basiert traditionell auf einem sorgsamen Umgang mit Natur, Tier und Mensch. So schafft Emmi die besten Milchmomente heute und für kommende Generationen und leistet auch in ländlichen Regionen einen Beitrag zur Wertschöpfung. Seine Qualitätsprodukte vertreibt das Unternehmen in rund 60 Ländern und stellt diese an über 30 eigenen Produktionsstandorten in neun Ländern her. Mit mehr als 9'000 Mitarbeitenden, von denen rund 70 % ausserhalb der Schweiz tätig sind, erwirtschaftete die Emmi Gruppe 2021 einen Umsatz von CHF 3.9 Milliarden.

Über Ambrosi

Die Ambrosi SpA ist eine wichtige italienische Käsespezialistin und produziert, reift und vermarktet hauptsächlich Parmigiano Reggiano und Grana Padano sowie andere italienische Käseklassiker wie Mozzarella und Gorgonzola. Ambrosi beschäftigt rund 430 Mitarbeitende am Hauptsitz in Brescia (Lombardei) und an vier weiteren Standorten in der Parmigiano Reggiano und Grana Padano AOC-Region.