Schaeffler kauft zu - Was macht die Aktie?

Der Kfz-Teile Hersteller Schaeffler hat eine Übernahme bekannt gegeben. Für 582 Millionen Euro übernimmt der S-DAX Konzern die Ewellix-Gruppe, welche vorwiegend im Bereich Antriebe produziert. Damit will der Automobilzulieferer primär seine Industriesparte weiter ausbauen. Der Neuzugang bei Schaeffler kommt aus Schweden und hat zuletzt 1200 Mitarbeiter beschäftigt. Im laufenden Jahr will die Ewellix-Gruppe Erlöse von 250 Millionen Euro erwirtschaften.

Schulden kommen noch oben drauf

Der Kaufpreis ist nicht das einzige was Schaeffler für die Übernahme der Ewellix-Gruppe auf den Tisch legen muss. Zu den 582 Millionen Euro kommen noch Schulden in Höhe von 120 Millionen Euro dazu. Damit reicht der Kaufpreis für die Schweden recht nah an die Marktkapitalisierung von Schaeffler heran. Sie liegt bei 925 Millionen Euro

Wie reagiert die Aktie?

Der Börsengang von Schaeffler ist bislang keine Erfolgsgeschichte. Lediglich der Start an der Börse glückte recht passabel. Anfang Oktober 2015 wurde die Aktie für 12,50 Euro ausgegeben und der erste Kurs lag bei 13,50 Euro. In den folgenden drei Jahren unternahm der Kurs zwar drei Anläufe über die Marke von 15 Euro kam aber nie weiter als leicht über 16 Euro. Mittlerweile liegt der Kurs allerdings wieder Nah an der Grenze zu 5 Euro. Die verkündete Übernahme kommt heute bei den Anleger nicht gut an, dass Papier verliert über 3 Prozent.