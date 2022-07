COVESTRO - Die Erholung wackelt

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 32,500 € (XETRA)

In den vergangenen Monaten nach dem Buch einer großen Seitwärtstrendphase war die Aktie von Covestro ab Jahresbeginn in einer dynamischen Abwärtsbewegung von Kursen um 60,00 EUR bis unter die Unterstützung bei 32,86 EUR eingebrochen.

Knapp unter der Marke startete Anfang Juli eine Erholung, die durch eine Korrektur seit einem Zwischenhoch bei 35, 76 EUR jetzt wieder in Frage gestellt wird: Setzt die Aktie ihren Abwärtstrend jetzt mit einem Unterschreiten der 30,73-EUR-Marke fort, dürfte ein Rücksetzer bis 28,00 EUR folgen. An dieser Stelle könnte eine weitere Erholung starten, die wahrscheinlich jedoch im Bereich von 32,00 EUR enden dürfte. Unterhalb von 28,00 EUR wäre dann mit einem weiteren Einbruch in Richtung des Allzeittiefs vom März 2020 bei 23,54 EUR zu rechnen. Dort könnte sich allerdings ein tragfähiger Boden entwickeln.

Derzeit wäre erst oberhalb von 34,00 EUR mit einer Fortsetzung der Erholungsbewegung zu rechnen. Diese könnte zunächst bis 35,76 EUR reichen und bei einem Anstieg über diesen Widerstand bis rund 38,00 EUR führen.

Covestro Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)