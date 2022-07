DGAP-News: Matterwave Ventures Management GmbH: Matterwave Ventures erweitert Top-Management mit Ines Kolmsee als neuer Partnerin

Emittent / Herausgeber: Matterwave Ventures Management GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Matterwave Ventures Management GmbH: Matterwave Ventures erweitert Top-Management mit Ines Kolmsee als neuer Partnerin



27.07.2022 / 09:30

Matterwave Ventures erweitert Top-Management mit Ines Kolmsee als neuer Partnerin

Kolmsee bringt 25 Jahre C-Level Verantwortung in der Energiewirtschaft und Prozessindustrie ein und wird bei Matterwave vor allem die Zukunftsthemen Energie, Ressourceneffizienz und Climate Tech betreuen

Fundraising für den neuen Matterwave Industrial Technologies II Fonds mit deutlich über 100 Mio. € für neue Investments in „Deep Tech“-Technologieunternehmen und industrielle Anwendungen gestartet

München, 27. Juli 2022 – Matterwave Ventures, ein in München beheimatetes und auf frühphasige Venture Capital Investments in industrielle „Deep Tech“-Technologien spezialisiertes Unternehmen hat sein Top-Management mit Ines Kolmsee verstärkt. Die 52-jährige Diplom-Ingenieurin der Energie- und Verfahrenstechnik und INSEAD Absolventin bringt als neue Partnerin eine mehr als 25-jährige Expertise als Führungskraft in Industrieunternehmen mit dem Fokus auf Energie- und Prozessindustrie mit. So war sie zuletzt für knapp vier Jahre im Konzernvorstand des luxemburgischen Edelstahlproduzenten Aperam SA und verantwortete dabei unter anderem die digitale Transformation im Vertrieb und in der Lieferkette sowie das Thema Automatisierung in der Fertigung („Smart Factory“). Zuvor leitete sie als Chief Technology Officer beispielsweise die Integration von erneuerbaren Energien in das Stromnetz bei einem der größten Energieversorger Deutschlands, der EWE AG. Darüber hinaus führte sie als Vorstandsvorsitzende das Spezialchemieunternehmen SKW Stahl Metallurgie aus einem Restrukturierungsfall erfolgreich an die Börse und leitete die technologische Weiterentwicklung und die internationale Expansion des Konzerns über rund zehn Jahre. Aktuell hält sie mehrere Aufsichtsratsmandate bei Industrie- und Technologieunternehmen in Europa und Kanada.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Ines Kolmsee für Matterwave Ventures entschieden hat. Sie bringt für uns besonders wertvolle operative und strategische Erfahrungen aus der Entscheiderebene großer Industrieunternehmen mit und hat zugleich starke Expertise in den für unsere Investmentstrategie sehr relevanten Bereichen Verfahrens- und Energietechnik. Dies wird uns dabei helfen, die großen Potenziale zu heben, die wir unseren Investoren nun im Rahmen des gerade gestarteten Matterwave Industrial Technologies II Fonds anbieten und für den aktuell das Fundraising, also die Aufnahme neuer Kapitalgeber, läuft“, kommentiert Benedikt Kronberger, Partner von Matterwave Ventures, die Personalie.

Umfangreiche Expertise bei zukunftsweisenden Technologien in der Frühphase

Matterwave Ventures ist Anfang 2022 als Umfirmierung aus dem 2016 gegründeten btov Industrial Technologies Team entstanden, das die ersten Jahre auf der Plattform der VC Gesellschaft btov Partners operierte. Das Team von Matterwave verfügt kumuliert über eine mehr als 50-jährige Venture-Capital-Expertise und hat bereits erfolgreich in mehr als 60 Technologieunternehmen im Industriebereich investiert. Dabei fokussiert sich der Risikokapitalgeber mit Investitionen zwischen einer und 10 Mio. € auf Unternehmen in der Frühphase ihrer Firmenentwicklung und begleitet diese auch mit strategischem Rat bei ihrer Expansion und Weiterentwicklung. Hierbei hat Matterwave allein in den vergangenen vier Jahren über den 100 Mio. € großen btov Industrial Technologies Fonds in insgesamt 21 Unternehmen investiert und betreut diese Firmen weiterhin aktiv. Der Investitionsfokus liegt auf Portfoliounternehmen, die mit ihren Software- und Hardwarelösungen branchenprägende Produkte und Dienstleistungen ermöglichen, um die Zukunft der industriellen Wertschöpfung in Europa zu gestalten. Die Portfoliogesellschaften des Unternehmens sitzen in ganz Europa verteilt, unter anderem in Frankreich, Belgien, Holland, Irland, UK und natürlich in der DACH Region. Zuletzt hat Matterwave sich zum Beispiel an LiveEO, einem Experten für satellitengestützte Infrastrukturüberwachung, Tvarit, einer Firma die Energie- und Materialverbrauch von Produktionsprozessen durch KI Ansätze massiv reduziert, und Codasip, einem Anbieter von Softwaretools für die Chip-Entwicklung, beteiligt.

Neuer Technologiefonds mit starkem Nachhaltigkeitsfokus

Angesichts einer Vielzahl zukunftsträchtiger Investitionsoptionen mit großem Wachstumspotenzial hat Matterwave nun das Fundraising für den Matterwave Industrial Technologies II Fonds gestartet. Das Fondsvolumen soll deutlich über 100 Mio. € liegen. Das Kapital soll in den nächsten Jahren in 20 bis 25 Unternehmen investiert werden. Der technologische Fokus liegt einerseits wie bisher auf „Deep Tech“ mit industriellen Anwendungsmöglichkeiten, z. B. neuen Produktionstechnologien wie Robotik, 3D Druck oder der Optimierung der Lieferkette, auf Automatisierungsthemen, Sensorik oder Enabling Technologien wie der Nutzung von Quantensystemen, oder neuartigen Halbleiter und Photonikthemen. Andererseits wird Matterwave Ventures noch stärker als bereits in den letzten zehn Jahren in die Themen Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Climate Tech investieren. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen auch seinen Nachhaltigkeitsansatz weiterentwickelt. Ziel ist es nicht nur, der eigenen diesbezüglichen gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit als wichtiges Kriterium in die Investmententscheidungen einfließen zu lassen und eine stetige strategische Auseinandersetzung der Portfoliofirmen mit deren Impact auf die Nachhaltigkeitsziele eng zu begleiten. So wurde der Matterwave Industrial Technologies II Fonds so konzipiert, dass er der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) der Europäischen Union nach Artikel 8 entspricht. Diese Verordnung verpflichtet Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor dazu, transparent darzulegen, wie nachhaltig ihre Produkte sind.

Weitere Informationen zu Matterwave finden Sie auf der Internetseite: www.matterwave.vc

Informationen zum Matterwave Industrial Technologies II Fonds erhalten Sie über untenstehenden Unternehmenskontakt:

Kontakt:

Matterwave Ventures Management GmbH

Liebigstraße 8

80538 München

Telefon: +49 89 2867 3245

Mail: ute.theel@matterwave.vc