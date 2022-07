USA in Rezession, die Federal Reserve und jede Menge Earnings

Das BIP ist in den USA im zweiten Quartal um 0,9% gesunken. Nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum, befinden sich die USA damit technisch in einer Rezession. Auch wenn die Wirtschaft an Schwung verloren hat, fühlt sich das Umfeld noch nicht wie eine Rezession an.



0:00 - Intro

0:24 - USA in Rezession

1:15 - Ergebnisse überwiegend positiv

2:20 - Beste Ein-Jahres-Performance

3:40 - Notenbanktagung wie erwartet

7:16 - Renditen der Staatsanleihen gesunken

7:45 - Wie stark kühlt die Wirtschaft ab?

8:25 - „Build Back Better Plan“ Gesetzesentwurf

10:15 - Teladoc | Qualcomm | Samsung

12:15 - Autowerte

14:15 - Meta Platforms

16:33 - Abkühlung im Software-Bereich



