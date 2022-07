Call auf Nordex: 95 Prozent Chance!

Der kriselnde Windkraftanlagenbauer Nordex zieht seinen Kopf Schritt um Schritt aus der Schlinge. Obwohl der weltweite Windmarkt boomt, schreiben Turbinenhersteller rote Zahlen. Auch der Turbinenhersteller Nordex kämpft seit Langem mit dem schlechten Geschäftsumfeld. Vor wenigen Wochen sorgte die Schließung eines Rotorblattwerks am Standort Rostock für Aufregung. Die Rotorblattfertigung im Norden Deutschlands ist seit Jahren nicht ausgelastet. Das dürfte den Hamburgern einen zweistelligen Millionenverlust pro Jahr einbringen. Seit 2019 hat Nordex bereits mehr als eine Milliarde Euro frisches Kapital eingeworben. So kommt der Zuschlag für einen 147,5-Megawatt-Windpark in Finnland gerade rechtzeitig. Der Gaskonflikt mit Russland sollte mittelfristig die Auftragslage für Windturbinen wieder verbessern.

Zum Chart

Die Abwärtsentwicklung nach dem All Time High begann für die Aktie von Nordex schon Anfang April 2021. Nach einer kurze Bear-Market-Rally beginnend mit dem 24. Februar 2022 setzte sich die Kurserosion nur umso schneller fort. Die Erosion stoppte im partiellen Tief im Bereich von 7 Euro, wobei dieses Level zuletzt Ende September 2017 gehandelt wurde. Bei der Magic Number von 7 Euro gelang dem Aktienkurs auch der Rebound, der mittlerweile einen Kursgewinn von 39 Prozent erreicht hat. Maßgeblich dazu beigetragen hat auch der gestrige Kursanstieg von über 14 Prozent bis zum Kurs von 9,70 Euro, was auf eine generelle Rally bei den Erneuerbaren und dem Auftragseingang zurückzuführen ist. Auf den ersten Blick scheint der Kurs in einer Bodenbildungsphase zu sein. Bei Werten wie Nordex, wo ein leichter Gewinn aktuell erst für das Jahr 2024 prognostiziert wird, könnte sich dieser Break Even Punkt eventuell vor verschieben.