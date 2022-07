DGAP-News: audius SE: audius übernimmt ILK Internet GmbH und erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen Netzwerk, Security und Datacenter

DGAP-News: audius SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

audius SE: audius übernimmt ILK Internet GmbH und erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen Netzwerk, Security und Datacenter



29.07.2022 / 11:45

Weinstadt/Karlsruhe, 29.07.2022



Die audius SE hat einen Vertrag zum Kauf der ILK Internet GmbH mit Sitz in Karlsruhe abgeschlossen. Durch die Übernahme erweitert audius seine Kompetenzen in den Bereichen Netzwerk, Security und Datacenter. Der verkaufende Alleingesellschafter und Geschäftsführer Matthias Felger wird auch in den kommenden Jahren die sich in der audius Gruppe für ILK ergebenden Wachstumschancen als Geschäftsführer vorantreiben.



Die 1995 gegründete ILK Internet GmbH ist ein Pionier des Internets und bietet heute sowohl Kunden in der Technologierregion Karlsruhe als auch überregional ein breites Dienstleistungs- und Produktportfolio an. Die maßgeschneiderten Services umfassen insbesondere die Standortvernetzung und den sicheren Netzwerkbetrieb verbunden mit einem Outsourcing der Kundeninfrastruktur in ein ILK-Datacenter.



ILK ergänzt damit die Dienstleistungen der audius Gruppe ideal. Wie schon bei früheren Akquisitionen erwartet die Gruppe durch die erweiterten Kompetenzen Wachstum bei den Bestandskunden von audius, gleichzeitig verfügt ILK über eine Vielzahl von langjährigen Kunden, die vom Dienstleistungsportfolio der gesamten audius Gruppe profitieren werden. Durch die Produkteigenschaften der ILK Lösungen sollen so gemeinsam Skaleneffekte erzielt und die Profitabilität gesteigert werden.



ILK Internet erreicht zusammen mit der Tochter- bzw. Schwestergesellschaft INBW Infrastruktur und Netzwerk Baden-Württemberg GmbH, deren sämtliche Anteile ebenfalls Teil der Transaktion sind, im aktuellen Geschäftsjahr einen profitablen Umsatz im unteren einstelligen Mio. Euro Bereich. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Über audius

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine Informationstechnologie-Gesellschaft, die weltweit aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne.



Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen im DACH-Bereich sind die nahezu 600 Mitarbeiter an 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen.



Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



Über ILK Internet GmbH

Die 1995 gegründete ILK Internet GmbH hat sich auf die vier Geschäftsbereiche Netzwerk, Server und Systeme, Security und Infrastruktur spezialisiert. Die mittelständischen Kunden nutzen ILK in der Regel als Komplettdienstleister für die Betreuung geschäftskritischer Anwendungen.



Kompetenz, langjährige Erfahrung, eine hohe Dienstleistungsqualität und flexible, auf den Kunden zugeschnittene Lösungen garantieren eine überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit.



