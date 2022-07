Ford Motor: Das sieht nach einem Boden aus!

Jüngsten Zahlen zum abgelaufenen Quartal zur Folge hat der US-Autobauer Ford Motors die Analystenschätzungen weit übertroffen und hält trotz gestiegener Kosten an seinem Jahresziel fest. Der Gewinn legte leicht auf 667 Mio. US-Dollar zu, der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 50 Prozent auf 40 Mrd. US-Dollar nach 26,8 Mrd. im Vorjahreszeitraum zu. Im Vergleich zur General Motors konnte Ford überraschend sein Quartal über den Erwartungen abschließen, beim Konkurrenten war dagegen ein Einbruch von 40 Prozent zu verzeichnen. Geld verdiente Ford erneut fast nur im Heimatmarkt Nordamerika.

Trotzdem zeigt das aktuelle Chartbild seit den Jahreshochs aus Anfang dieses Jahres einen Kursverlust von über 60 Prozent auf 10,61 US-Dollar. Wer genau auf die Kursentwicklung seit Mitte Mai hinschaut, erkennt vielleicht einen eindeutigen Trendwechsel und damit fast schon abgeschlossenen Bodenbildungsprozess. Die guten Nachrichten zum abgelaufenen Quartal ließ die Aktie im gestrigen Handelsverlauf nämlich um über sechs Prozent in die Höhe schießen.

Trendwechsel vollzogen

Solange Ford Motors den Bereich um 14,00 US-Dollar nachhaltig verteidigen kann, sind weitere Zugewinne an 16,45 US-Dollar und darüber an den 200-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 16,67 US-Dollar stark anzunehmen. Das ganze Spektakel dürfte sich vorläufig allerdings nur in einem gewöhnlichen Pullback abspielen. Trotzdem bietet ein derartiges Szenario kurzfristig hervorragende Long-Chancen, die aufgrund des aktuellen Momentums nicht ungenutzt bleiben sollten. Ein Rückfall unter die aktuellen Jahrestiefs von 10,61 US-Dollar würde das Papier dagegen schwer belasten und könnte sofortiges Abwärtspotenzial an 8,53 und darunter eine etwas größere Horizontalunterstützung aus Sommer 2020 um 7,38 US-Dollar freisetzen.