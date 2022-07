PROCTER & GAMBLE - Rückschlag für die Bullen

The Procter & Gamble Co. - WKN: 852062 - ISIN: US7427181091 - Kurs: 141,080 $ (NYSE)

Hätte man mich vor den heutigen Zahlen nach einer Kursreaktion der Aktie von Procter & Gamble gefragt, hätte ich auf positiv getippt. Der Wert brach gestern dynamisch über eine Triggerline und auch eine Horizontale aus und klopfte direkt am EMA200 an. Das Momentum lag voll auf Seiten der Bullen. Doch es kommt zunächst anders, die Zahlen werden verkauft.

Auch beim Konsumgüterhersteller waren natürlich höhere Inputpreise in den vergangenen Monaten das Thema. Und auch Procter & Gamble gelang es, durch Preiserhöhungen an die Konsumenten dies größtenteils weiterzugeben. Der Quartalsbericht fiel aber gemischt aus. Während das Ergebnis je Aktie mit 1,21 USD die Konsensschätzung um 0,01 USD leicht verfehlte, toppte das Management mit dem Umsatz von 19,5 Mrd. USD die Erwartung von 19,4 Mrd. USD leicht. Das neue Geschäftsjahr 2022/23 dürfte zumindest schwierig starten. Alleine von der Währungsseite erwartet CFO Andre Schulten Belastungen von 3,3 Mrd. USD.

Antizyklisch wie prozyklisch interessant

Aus charttechnischer Sicht bleibt der Wert dennoch interessant. Antizykliker können im Bereich der Unterstützungszone zwischen 139,10 und 138,59 USD auf Umkehrsignale achten und dort etwaige Kontertrades starten. Alternativ lässt man die Aktie erst einmal vorlaufen und wird aktiv, sollte der Kreuzwiderstand bei knapp 149 USD aufgehebelt werden. In dem Fall könnte eine Kaufwelle bis auf 156,47 und darüber 165,32 USD starten. Mittelfristig notiert ein wichtiger Supportbereich um 130 USD.

Fazit: Die Aktie von Procter & Gamble ist ein defensives Standardinvestment in den USA. Trader achten indes darauf, ob die Aktie die Supportzone und/oder den Ausbruch über die Marke von schafft.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 76,12 80,05 81,89 Ergebnis je Aktie in USD 5,66 5,82 6,02 KGV 25 24 23 Dividende je Aktie in USD 3,24 3,49 3,69 Dividendenrendite 2,30 % 2,48 % 2,62 % *e = erwartet

Procter & Gamble-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)