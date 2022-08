AMD Long: 77 Prozent Chance!

Der US-Kongress hat am Donnerstag, den 28 Juli nach mehr als einem Jahr Verhandlungen ein milliardenschweres Paket zur Förderung der einheimischen Chip-Branche verabschiedet. Nach dem Senat votierte auch das Repräsentantenhaus mit Stimmen beider Parteien für die Vorlage, die eine staatliche Förderung in Höhe von etwa 52 Milliarden Dollar vorsieht. Zudem sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren 200 Milliarden Dollar in die Forschung fließen, um besser im Wettbewerb gegen China bestehen zu können. Es wurde erwartet, dass Präsident Joe Biden das Gesetz unterzeichnen wird. Die Aussicht auf staatliche Hilfe beflügelt bereits seit Tagen die Aktien von US-Chipwerten wie AMD, Intel, Nvidia oder Micron.

Der Kurs von AMD befand sich seit Ende November 2021 in einer Abwärtssequenz und hat im Juli 2022 wieder die Tiefs von Mai 2021 erreicht. Vom All Time High am 30. November 2021 bis zum partiellen Tief am 5. Juli 2022 hat der Aktienkurs in der Spitze um 56 Prozent nachgegeben. Der Support bei 73,06 US-Dollar wurde nicht nachhaltig unterschritten. Rein technisch befindet sich der Kurs aktuell an der oberen Begrenzung des immer noch intakten Abwärtstrends. Die beschlossenen staatlichen Subventionen für die Chip-Branche haben jedoch die Kursaussichten fundamental verändert. Es ist also wieder wahrscheinlich, dass der seit 5. Juli 2022 begonnene Rebound weiter intakt bleibt und den Abwärtstrend brechen könnte. In der folgenden Etappe könnte der Widerstand in Höhe der Magic Number bei 100 US-Dollar überwunden werden. Die Schätzung für den Gewinn je Aktie für das Finanzjahr 2023/24 liegt aktuell bei 5,26 US-Dollar, was auf Basis 2021/22 einer Steigerung von 69 Prozent entspricht. Kann die Wachstumsprognose erfüllt werden, liegt das erwartete KGV 2023/24 aktuell bei 17,09.