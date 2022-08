ALLIANZ - Die erste Hürde ist genommen

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 178,860 € (XETRA)

Übergeordnet befindet sich die Aktie der Allianz in einem Abwärtstrend, der aus bislang zwei gleich langen Teilen besteht. Auf Basis dieses Verlaufs und der internen Strukturen der Abwärtsbewegungen, liegt der Schluss nahe, dass es sich um eine sogenannte ABC- oder Flat-Korrektur handelt (eine detaillierte Erläuterung zu diesem Szenario lesen Sie in der Analyse vom 21 Juli).

Nächste Etappenziele bei 182,52 und 184,96 EUR

Noch ist nicht sicher bzw. bestätigt, ob bei 170,40 bzw. am Tief bei 168,20 EUR der zweite und letzte Teil der Abwärtsphase endete. Doch die Allianz-Aktie konnte bereits über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und das anschließende Zwischenhoch bei 177,38 EUR ausbrechen. Heute wird auch das Zwischentief aus dem März bei 178,30 EUR zurückerobert. Nach diesem kleinen Kaufsignal könnte jetzt ein Anstieg bis 182,52 EUR erfolgen. Nach einer weiteren Zwischenkorrektur dürfte auch der Widerstandsbereich um 100,85 EUR attackiert werden. Wird diese Hürde ebenfalls überwunden, stünde eine Kaufwelle bis an den zentralen Widerstandsbereich von 189,70 EUR bis 191,18 EUR an. An dieser Stelle dürfte eine deutliche Korrektur folgen.

Sollte die Aktie der Allianz dagegen unter 175,00 EUR fallen, würde sich das Aufwärtsmomentum reduzieren. Ein Shortsignal entstünde allerdings erst bei einem Rückfall unter das Zwischentief war 172,38 EUR. In diesem Fall müsste der Supportbereich oberhalb von 168,20 EUR verteidigt werden, um einen Abverkauf in Richtung 155,00 EUR zu verhindern.

Allianz Chartanalyse (Wochenchart)

