AMD: Support sorgt weiter für Auftrieb

Noch im November letzten Jahres markierte AMD bei 164,46 US-Dollar einen stolzen Höhepunkt, anschließend ging es nach einer äußerst dynamischen Kursrallye in die Gegenrichtung auf rund 100,00 US-Dollar abwärts. Nur wenig später kristallisiert er sich ein Verkaufssignal in Form einer SKS-Formation heraus, im Frühjahr dieses Jahres wurde schließlich das Konstrukt aktiviert und brachte Verluste an die Horizontalunterstützung von 73,85 US-Dollar und einen längerfristigen Aufwärtstrend hervor. Seit Anfang Juli steigt die Aktie wieder und ist jetzt nahezu im Bereich der einstigen Nackenlinie angelangt.

Pullback einplanen

Für gewöhnlich stellen solch markante Stellen größere Widerstände dar. Aus technischer Sicht kommt es in den meisten Fällen zu einem Rücksetzer zur Unterseite, Abschläge auf 91,49 und sogar den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 88,59 US-Dollar sollten zwingend eingeplant werden. Eine überschießende Welle könnte sogar an 85,10 US-Dollar abwärts reichen. Die weitere Entwicklung müsste zunächst noch abgewartet werden. Ein bullisches Szenario dürfte dagegen erst oberhalb von 103,20 US-Dollar für die AMD-Aktie greifen, dies würde mit einem sehr wahrscheinlichen Kursanstieg an den 200-Tage-Durchschnitt bei 113,12 US-Dollar einhergehen. Vielleicht entspringt aus dem ersten Szenario sogar eine umgekehrte SKS-Formation.