Meta Platforms: Aktie droht durchzubrechen

Der Facebook-Konzern Meta hat nach Jahren rasanten Wachstums mit einem Umsatzrückgang zu kämpfen. Im zweiten Quartal fielen die Erlöse im Jahresvergleich um rund ein Prozent auf 28,8 Mrd. US-Dollar zurück. Der Nettogewinn sank sogar um 36 Prozent auf 6,7 Mrd. US-Dollar. Das liegt unter anderem auch an höheren Kosten für Energie und Angestellten. Meta zählt derzeit mit grob 83.500 Mitarbeitern etwa ein Drittel mehr als noch ein Jahr zuvor. Das Unternehmen ist auch für das laufende Quartal skeptisch und nennt bei seinen Umsatzerwartungen eine große Spanne zwischen 26 und 28,5 Mrd. US-Dollar.

Ein Blick auf das Handelsgeschehen in der Meta Platforms-Aktie seit Mitte Juni zeigt dabei eine unentschlossene Seitwärtsspanne, ein Ausbruchsversuch über einen kurzfristigen Abwärtstrend Mitte Juli scheiterte. Aktuell liegt das Wertpapier auf einer letzten Unterstützung um 155,00 US-Dollar auf. Sollte dieser Support aufgegeben werden, würden sich sofortige Abwärtsrisiken auftun.

Aufwärtstrend verlassen

Der Bruch eines mittelfristigen Aufwärtstrends ist ein erstes negatives Signal für die Aktie von Meta Platforms, unterhalb von 154,25 US-Dollar könnten weitere Abschläge auf 137,10 und darunter an die Verlaufstiefs aus Dezember 2018 bei 123,02 US-Dollar folgen. Hierzu bedarf es jedoch einer nachhaltigen und mindestens per Wochenschlusskurs bestätigten Auflösung der laufenden Handelsspanne. Um wieder deutliches Oberwasser zu gewinnen, müsste der Wert dagegen über 200,00 US-Dollar zulegen, in diesem Szenario wären weitere Zugewinne in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 332,55 und 233,96 US-Dollar vorstellbar. Ein echter Befreiungsschlag kann dagegen erst oberhalb des laufenden Abwärtstrends und mindestens der Kursmarke von 240,00 US-Dollar gelingen.