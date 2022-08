Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sygnum Bank erweitert Staking-Angebot um Cardano (ADA)



02.08.2022 / 07:55



Sygnum Bank erweitert Staking-Angebot um Cardano (ADA) Zürich, 2. August 2022 – Sygnum Bank erweitert ihr Staking-Angebot um Cardano (ADA), dem achtgrössten Protokoll nach Marktkapitalisierung.[1] Kunden können Cardano bequem und sicher über die institutionelle Bankplattform von Sygnum einsetzen, um Staking-Prämien zu generieren. Cardano (ADA) ergänzt das wachsende Staking Portfolio von Sygnum, zu dem auch andere führende Proof-of-Stake-Protokolle wie Ethereum 2.0 (ETH), Internet Computer (ICP) und Tezos (XTZ) gehören

Cardano verfügt über einen proprietären Peer-Review-Prozess, der sich auf die Verbesserung der Skalierbarkeit, Interoperabilität und Nachhaltigkeit konzentriert[2]

Staking-Dienstleistungen sind ein integraler Bestandteil des regulierten Angebots von Sygnum und können von Kunden bequem über die eBanking-Plattform von Sygnum genutzt werden Sygnum, die weltweit erste Bank für digitale Vermögenswerte, gibt heute bekannt, dass sie ihr Staking Portfolio um die Kryptowährung ADA der Cardano-Blockchain erweitert hat. Sygnum bietet bereits Staking für Ethereum, Internet Computer und Tezos an. Kunden können nun auch Cardano von ihren bestehenden Wallets aus einsetzen und dafür Staking Prämien erhalten. Sygnum's Staking-Services sind vollständig in der eBanking-Plattform integriert und bieten Sicherheit durch getrennte Wallets, sicheres Private Key Management sowie eine mehrschichtige Sicherheitsinfrastruktur. Cardano, eine Blockchain-Plattform der dritten Generation, wurde 2017 eingeführt und war die erste Blockchain-Plattform, die vor der Veröffentlichung eines neuen Produkts, einer Dienstleistung oder eines Updates auf ihrer Plattform evidenzbasierte wissenschaftliche Peer-Review-Verfahren einführte. Sie leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Technologien mit dem Ziel, dezentralen Anwendungen, Systemen und Gesellschaften auf der ganzen Welt Sicherheit und Nachhaltigkeit zu bieten. Staking ist der Prozess der aktiven Teilnahme an der Validierung von Transaktionen auf einer Proof-of-Stake-Blockchain im Austausch für Staking-Prämien. Proof-of-Stake-Protokolle verbrauchen aufgrund dieses alternativen Konsensmechanismus deutlich weniger Energie als Proof-of-Work-Protokolle. Mit der Cardano-Blockchain erhalten Delegatoren jede Epoche (fünf Tage) eine Prämie und können ausserdem jederzeit auf ihre ADA zugreifen oder sie zurückziehen. Ausserdem gibt es bei Cardano keine Slashing-Strafen, womit Delegatoren stets die vollständige Kontrolle über ihre ADA haben. Thomas Eichenberger, Head of Business Units bei der Sygnum Bank, sagt: "Da die institutionelle Nutzung digitaler Vermögenswerte weiter zunimmt, steigt die Nachfrage nach der Möglichkeit, neben den Gewinnen aus den zugrunde liegenden Protokollen auch Renditen zu erzielen. Sygnum’s Staking-Angebot, das nun auch Cardano umfasst, bietet unseren Kunden eine breite Auswahl an Investitionsmöglichkeiten, die durch die Sicherheit einer regulierten Bank unterstützt werden." Frederik Gregaard, CEO der Cardano Foundation, sagte: "Ich freue mich, die Sygnum Bank und ihre Kunden in unserem florierenden Ökosystem willkommen zu heissen. Dieses neue Angebot ermöglicht es den Kunden von Sygnum, an unserem Ökosystem teilzunehmen, wo sie ein risikofreies Staking-Erlebnis erhalten, ohne den Vermögenswert übertragen oder sperren zu müssen. Darüber hinaus bietet die hochmoderne Architektur von Cardano sowohl Privatkunden als auch institutionellen Anlegern eine einzigartige Erfahrung für ADA-Inhaber. Sie haben stets die Kontrolle über ihre ADA.". "Wir freuen uns, Cardano zu integrieren und unser Angebot für institutionelles Staking weiter auszubauen. Mit Cardano Staking können unsere Kunden auf einen einzigartigen Vermögenswert zugreifen, der Staking-Belohnungen bietet und es ihnen ermöglicht, ihre digitalen Vermögensportfolios noch diversifizierter zu strukturieren", fügt Thomas Brunner, Head of Accounts & Custody der Sygnum Bank, hinzu. ENDE

Über Sygnum Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com. Pressekontakt:

Stefanie Riedel

T: +41 58 508 20 18

E: stefanie.riedel@sygnum.com



Sygnum Bank AG

Uetlibergstrasse 134a

8045 Zürich

Schweiz







Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Im Zweifelsfalle ist die englische Originalmeldung rechtlich verbindlich. [1] https://coinmarketcap.com/de/ [2] https://docs.cardano.org/new-to-cardano/why-use-cardano

