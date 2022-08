Wall Street Ausblick: Risikoaversion steigt/ Uber vorbörslich 12% im Plus nach Zahlen

Der Fokus an der Wall Street liegt heute erneut auf den Unternehmensergebnissen, zudem sorgt die Asienreise von Nancy Pelosi für Schlagzeilen.

Nach den marginalen Kursverlusten vom gestrigen Montag notieren die US-Futures zwei Stunden vor der Eröffnungsglocke relativ deutlich im Minus. Der S&P Future notiert aktuell 0,60 % im Minus und der Nasdaq Future gibt um 0,77% nach.

Risikoaversion steigt

Einer der Gründe (neben Sorgen in Bezug auf den Ukraine-Konflikt, aufkommenden Rezessionsängsten und Angst vor einem kalten Winter in Europa) für die vorbörsliche Risikoaversion der Marktteilnehmer ist die Asienreise von Nancy Pelosi mit geplantem Zwischenstopp in Thailand. Diese sorgt aktuell überall für Stirnrunzeln - selbst in den USA. Was Sie mit diesem Besuch erreichen will, ist völlig unklar. Eins ist jedoch sicher - die chinesische Führung ist sauer und droht mit Vergeltung.

Unternehmensberichte im Fokus

Die heute anstehenden US-Konjunkturdaten (lediglich JOLTS-Daten vom Arbeitsmarkt) gehören in die Kategorie zweite Reihe und werden keine nachhaltigen Impulse auslösen Allerdings stehen heute erneut insgesamt 436 Quartalszahlen an in Übersee. Unter anderem stehen die Quartalszahlen von Gilead Sciences, AMD, Paypal, Starbucks und AirBnB (alle nachbörslich) im Fokus. Die bereits veröffentlichten Quartalszahlen (u.a. Uber und Caterpillar) vorbörslich waren gemischt.

Caterpillar-Aktie unter Druck nach Zahlen

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar kam vorbörslich mit seinem Zahlenwerk. Diese stellen oftmals einen wichtigen Hinweisgeber für den Zustand der US-Konjunktur dar. Der Umsatz lag mit 14,2 Mrd. USD leicht unter den Erwartungen der Analysten, beim Gewinn je Aktie lag das Unternehmen jedoch mit 3,18 USD je Aktie über den Schätzungen von 3,01 USD je Aktie. Der Markt reagiert vorbörslich enttäuscht, die Aktie sackt aktuell (13:45 Uhr) um 6,82 USD oder 3,50 % ab.

Uber schlägt Umsatzerwartungen

Die Aktien von Uber Technologies hingegen reagieren im vorbörslichen Handel euphorisch auf das präsentierte Zahlenwerk und legen um über 12 % zu im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs. Beim Umsatz lag das Unternehmen mit 29,1 Mrd. USD über den Erwartungen, allerdings war der Verlust je Aktie mit - 1,33 USD auch deutlich höher als den Schätzungen. Dennoch - der Markt honorier hier vorbörslich das Umsatzwachstum von 33 % im Vergleich zum Vorquartal.