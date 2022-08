BEIERSDORF - Morgige Quartalszahlen könnten mittelfristige Weichen stellen

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 101,400 € (XETRA)

Die Aktie vom Beiersdorf könnte mit einem Anstieg über 102,15 EUR und die knapp darüber bei rund 103 EUR liegende Abwärtstrendlinie eine große, schon im September 2019 begonnene Korrekturphase beenden. Für den übergeordneten Ausblick verweise ich auf die GodmodePLUS- Analyse vom 29. Juni.

Im kurzfristigen Zeitfenster ist nach dem impulsiven Anstieg Ende Juni eine Konsolidierungszone etabliert worden, die Schritt für Schritt in Richtung 103,00 EUR führt und bei der bislang kein Verkaufsdruck zu verzeichnen war. Sollten die Zahlen morgen positiv aufgefasst werden, ist entsprechend mit einem Kurssprung über 102,15 - 103,00 EUR in Richtung 106,00 und 108,05 EUR zu rechnen. Wird auch dieses Hoch vom August 2021 geknackt, wäre ein kurzfristiger Anstieg in Richtung des Kurszielbereichs bei 110,50 EUR zu erwarten. Darüber wäre sogar schon der Weg in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 117,25 EUR frei.

Größere Abgaben in Richtung 96,90 und an das Zwischentief bei 95,94 EUR sind dagegen erst bei Kursen unter 99,00 EUR wahrscheinlich. Die Chancen auf den skizzierten Ausbruch müssten dagegen bei einem Abverkauf unter 95,00 EUR begraben werden.

Charttechnischer Ausblick: Die Aktie von Beiersdorf könnte schon morgen in Richtung 108,00 und 110,50 EUR anspringen und damit auch übergeordnet ein Kaufsignal etablieren.

Beiersdorf Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9,99 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)