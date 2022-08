Aktionäre von Ebay erhalten Dividende

Der amerikanische Online-Händler Ebay Inc. (ISIN: US2786421030, NASDAQ: EBAY) wird eine vierteljährliche Dividende von 22 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch nach Börsenschluss an der Wall Street mitgeteilt wurde.

Die Zahlung erfolgt am 16. September 2022 (Record day: 1. September 2022). Im März 2019 wurde erstmals eine Dividende bezahlt (14 US-Cents). Im Februar 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (18 Cents) eine Erhöhung der Dividende um rund 22 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,88 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 50,48 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,74 Prozent (Stand: 3. August 2022).

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 2,42 Mrd. US-Dollar nach 2,67 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der Gewinn (non-GAAP) betrug 554 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 675 Mio. US-Dollar). Je Aktie betrug der Gewinn (non-GAAP) 0,99 US-Dollar (Vorjahr: 0,99 US-Dollar). Für das dritte Quartal wird ein Gewinn je Aktie (non-GAAP) von 0,89 US-Dollar bis 0,95 US-Dollar erwartet.

Seit Jahresbeginn 2022 notiert die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 24,09 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 27,11 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. August 2022).

Redaktion MyDividends.de