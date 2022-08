ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Auto1 auf 30 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Auto1 nach Quartalszahlen von 35 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe gut abgeschnitten und sei günstig bewertet, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch die schwierigen Aussichten für die Verbraucher dürften den Aktienkurs erst einmal bremsen, bis die weitere Geschäftsentwicklung besser abzuschätzen sei./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 18:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 00:45 / EDT

