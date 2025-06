Musk vs. Trump | Xi und Trump Telefonat hat stattgefunden. Wall Street zieht an.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



MongoDB und Five Below werden nach den soliden Zahlen und Aussichten fest in den Tag starten. Zahlreiche Analysten heben die Kursziele an. Wie dem auch sei, trübt sich der Himmel über der Wirtschaft im Mai zunehmend ein. Wir sehen das auch anhand des Rückgangs der Renditen langlaufender Staatsanleihen. Nahezu alle Wirtschaftsdaten fielen diese Woche schwach aus. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe liegen heute ebenfalls über den Zielen. Das Beige Book, die Autoverkäufe, der ISM-Einkaufsmanager Index der Dienstleister und die Daten von ADP und Challenger Gray lagen allesamt unter den Zielen. Gewinnmitnahmen im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten am Freitag werden zunehmend wahrscheinlich.