INFINEON - Rally erreicht schon jetzt das Kursziel

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 29,280 € (XETRA)

Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 20,66 EUR eroberten die Bullen bei der Aktie von Infineon im Juli den früheren Unterstützungsbereich aus dem Jahr 2020 bei 23,00 EUR zurück. Es folgte ein Anstieg an das vorherige Zwischenhoch bei 25,01 EUR und ein erfolgreicher Angriff auf die seit Jahresbeginn dominierende Abwärtstrendlinie.

Infineon Chartanalyse vom 27.07.22

Damit wurde das bullische Szenario aus der GodmodePLUS-Analyse vom 27. Juli aktiviert und schon heute das Kursziel bei 29,00 EUR erreicht. Auf diesem Niveau verläuft die nächste übergeordnete Abwärtstrendlinie und knapp darüber bei 29,80 EUR das Zwischenhoch von Anfang Juni als Bremse im Chart. Damit ist in diesem Bereich mit einer größeren Korrektur zu rechnen.

Idealerweise endet eine solche Gegenbewegung schon vor der 28,00-EUR-Marke und mündet in einen erfolgreichen Ausbruch über den Widerstand bei 30,21 EUR. Anschließend könnte der Wert weiter bis 32,50 und 33,26 EUR steigen. Selbst eine Ausdehnung bis knapp 34,00 EUR wäre nach der Trendbeschleunigung der letzten Tage möglich.

Sollte die Aktie dagegen deutlich unter 28,00 EUR und damit unter die Oberseite des Aufwärtstrendkanals fallen, wäre erst nach einem Pullback an die frühere Hürde bei 25,76 EUR mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen.

Charttechnisches Fazit: Nach der steilen Kaufwelle der letzten Tage hätte sich die Infineon-Aktie eine Pause verdient. Spätestens bei 28,00 EUR sollte der Ausbruch über 30,21 EUR angegangen werden. Den starken Bullen ist allerdings auch ein direkter Anstieg über diesen Bereich in Richtung 33,26 EUR zuzutrauen.

Infineon Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)