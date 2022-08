ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Covestro auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Covestro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 40 Euro gesenkt. Die Papiere des Kunststoffkonzerns seien ein günstiger zyklischer Wert mit genug Bilanzpuffer im Unternehmen, um einen Wirtschaftsabschwung gut zu überstehen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn man das pessimistischste Gasversorgungs-Szenario heranziehe, würden die Papiere unter ihrem Dreijahresschnitt gehandelt./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 12:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 19:00 / ET

