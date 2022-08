DGAP-News: AUFSICHTSRAT DER KAP AG SETZT AUF KONTINUITÄT: AMTSZEIT VON ECKEHARD FORBERICH VORZEITIG VERLÄNGERT

DGAP-News: KAP AG / Schlagwort(e): Personalie

AUFSICHTSRAT DER KAP AG SETZT AUF KONTINUITÄT: AMTSZEIT VON ECKEHARD FORBERICH VORZEITIG VERLÄNGERT Fulda, 08. August 2022 – Die KAP AG („KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding, hat die vorzeitige Verlängerung der Bestellung von Eckehard Forberich als Mitglied und Sprecher des Vorstands mit Wirkung zum 1. März 2023 bekanntgegeben. Seine Amtszeit wird damit um drei Jahre verlängert und läuft bis zum 28. Februar 2026. Christian Schmitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KAP AG: „Herr Forberich hat die Neuausrichtung des Unternehmens auch unter erschwerten Marktbedingungen erfolgreich fortgesetzt. Die vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von Herrn Forberich spiegelt unser großes Vertrauen in ihn wider. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm." Der Diplom-Physiker und Diplom-Kaufmann Eckehard Forberich, 55, blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn als Unternehmensberater sowie als Geschäftsführer eines Automobilzulieferers zurück. Seit seiner Bestellung zum Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG im März 2020 hat er das Unternehmen konsequent auf Profitabilität und Wachstum ausgerichtet.

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. Die KAP AG konzentriert sich dabei auf vier unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface technologies und precision components. Mit gezielten Akquisitionen verstärkt das Unternehmen seine bestehenden Geschäftssegmente oder nutzt neue Marktopportunitäten. Am langfristig orientierten profitablen Wachstum beteiligt KAP seine Aktionäre über eine attraktive Dividendenpolitik. Derzeit ist die Gruppe mit 28 Standorten und rund 2.900 Mitarbeitern in zwölf Ländern präsent. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).

