Dow Inc.: Bullen lassen sich Zeit

Insgesamt kann bei der Dow-Aktie seit Anfang letzten Jahres eine grobe Seitwärtsspanne zwischen 52,00 und grob zwei 72,00 US-Dollar abgeleitet werden, die letzte Abwärtsbewegung reichte kurzzeitig aus dieser Handelsspannen auf der Unterseite heraus. Allerdings gaben sich Bullen nicht so schnell geschlagen und holten die Notierungen in den Widerstandsbereich um 52,00 US-Dollar zurück. Zeitgleich deutet sich seit Ende Juni eine potenzielle Trendwendeformation in Form einer inversen SKS-Formation an, die sich allerdings noch im Aufbau befindet. Im Erfolgsfall könnte dieses Szenario dann Aufwärtspotenzial freisetzen und die Kurslücken der letzten Monate sukzessive schließen.

Weiter auf Gratwanderung

Technisch lässt sich für die Dow-Aktie erst oberhalb von 54,00 US-Dollar und durch einen beherzten Sprung mindestens über den 50-Tage-Durchschnitt weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, dieses könnte in einem ersten Schritt dann an 56,00 US-Dollar und darüber an 56,77 US-Dollar heranreichen. Spätestens ab 59,00 US-Dollar dürfte es zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne durchzusetzen, weil dort der 200-Tage-Durchschnitt als äußerst starker Widerstand verläuft. Bis dahin könnte sich aber ein Long-Investment durchaus auszahlen. Ein Kursrutsch unter 50,00 US-Dollar würden die Sorgen um eine Negierung der inversen SKS-Formation deutlich zunehmen, Abschläge auf die Jahrestiefs bei 48,27 US-Dollar blieben dann nicht aus. Letzte Hoffnung für Investoren läge dann in einem Doppelboden.