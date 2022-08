Energiekonzern HF Sinclair schüttet Dividende aus

Der Energiekonzern HF Sinclair Corporation (ISIN: US4039491000, NYSE: DINO) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,40 US-Dollar auszahlen. Die Zahlung erfolgt am 1. September 2022 (Record day 18. August 2022).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht die aktuelle Dividende einer Auszahlung von 1,60 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 47,15 US-Dollar weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 3,39 Prozent auf (Stand: 8. August 2022). Im Juni 2022 nahm der Konzern die Dividendenzahlung wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2021 (zuletzt 0,35 US-Dollar vierteljährlich) ausgesetzt wurde.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 11,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,58 Mrd. US-Dollar) bei einem Ertrag von 1,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 168,85 Mio. US-Dollar), wie am 9. Mai berichtet wurde. Der Ertrag auf bereinigter Basis betrug 1,26 Mrd. US-Dollar nach einem Ertrag auf bereinigter Basis von 143,8 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. HF Sinclair mit Firmensitz in Dallas, Texas, ist im Raffineriegeschäft tätig und produziert Grundöle und andere Spezialschmierstoffe. Das Unternehmen wurde ursprünglich 1947 gegründet und 1952 in Holly Corporation umbenannt. Nach der Übernahme von Sinclair Oil und Sinclair Transportation gründeten HollyFrontier und Holly Energy Partners die HF Sinclair Corporation, die ab März 2022 HollyFrontier an der New Yorker Börse ersetzte.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 43,84 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 10,34 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 8. August 2022).

Redaktion MyDividends.de