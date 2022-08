Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 09.08.2022 Kursziel: 9,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Feedback H1-Earnings Call: Optimismus für die nächsten Quartale Schweizer Electronic hat im Nachgang zur Veröffentlichung der H1-Finanzkennzahlen vom 05.08. am Montag einen Conference Call veranstaltet. Nachfrage nach Produktinnovationen nimmt zu: Wie bereits bekannt gegeben passte Schweizer seine Umsatzguidance (+5-15% yoy; zuvor: +10 bis +20% yoy) aufgrund der anhaltenden makroökonomischen Verwerfungen und des vor allem im zweiten Quartal schwachen Momentums (Umsatz -0,8% yoy) an. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte verfügt Schweizer über einen Auftragsbestand von ca. 242 Mio. Euro. Hervorzuheben ist, dass hierin anteilig zwei Großaufträge (ca. 50 Mio. Euro) für die sog. "p²-Technologie" enthalten sind, der u.E. wegweisenden Produktinnovation Schweizers aus dem Embedding-Bereich. Perspektivisch ist mit den Aufträgen sogar ein Geschäftsvolumen ("awarded business") von 221 Mio. Euro verknüpft, welches im Zuge der weiteren Produktionsplanung sukzessive in den Auftragsbestand von Schweizer Electronic übergehen sollte. Der Produktionsstart des ersten Auftrages (121 Mio. Euro) ist in Deutschland bereits für dieses Jahr avisiert. In Jintan soll mit der Produktion in 2023 begonnen werden. Der zweite Auftrag (120 Mio. Euro) soll ab 2023 zunächst in Schramberg bearbeitet werden. Ab 2024 dürfte dieser Auftrag auch zur Auslastung der Kapazitäten in China beitragen. Bei den Projekten handelt es sich um die Belieferung zweier OEMs über einen Tier-1 Zulieferer in Zusammenarbeit mit Infineon. Die Aufträge geben u.E. einen Einblick in das Umsatzpotential zukünftiger Geschäftsjahre und untermauern unsere Mittelfristprognose. Profitabilität mit Upside-Potential: Wie bereits bekannt, war die Profitabilität vor allem im zweiten Quartal von externen Einflüssen geprägt (vgl. Comment vom 02.08.). Für die Entwicklung im H2 sollten weitere Effizienzmaßnahmen in China eine deutliche Verbesserung der konzernweiten EBITDA-Marge auf -5,1% (MONe) bewirken. Der Konzern erzielte in H1 ein negatives Bruttoergebnis von -4,3 Mio. Euro, während Schramberg "stand-alone" 5,6 Mio. Euro beitragen konnte, was in etwa dem Vorjahreswert entspricht. Dies sollte u.E. zu einer Bruttomarge auf Vorjahresniveau geführt haben (MONe: 11%). Somit konnten Preissteigerungen hinreichend an Endkunden weitergegeben werden, was wir positiv deuten. Liquidität für das zweite Halbjahr gesichert: Unverändert erfordert die operative Situation im chinesischen Jintan eine weitere Kapitalzufuhr, die laut Vorstand im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden soll. Im Vordergrund der Verhandlungen steht die Einwerbung eines adäquaten Liquiditätszuflusses, unabhängig von der finalen Bewertungsspanne des Investors. Neben liquiden Mitteln von 4,8 Mio. Euro (Stand: 30.06.) verfügt Schweizer über zusätzlichen Finanzierungsspielraum von insgesamt 11 Mio. Euro, sodass mit ca. 15 Mio. Euro u.E. ausreichend Liquidität für H2 verfügbar ist. Schweizers Cash-Reserve reduzierte sich im abgelaufenen Halbjahr um 9,8 Mio. Euro. Mit 11,3 Mio. Euro wurden im ersten Halbjahr bereits alle wesentlichen Investitionsausgaben für 2022 getätigt. Ebenso wurde mit der Rückzahlung des endfälligen KfW-Darlehens (7,1 Mio. Euro) ein Großteil der in 2022 fälligen Bankverbindlichkeiten getilgt. Für H2 gehen wir von Tilgungen i.H.v. ca. 2 Mio. Euro aus. Fazit: Die nächsten Quartale sollten bei Schweizer die operative Situation aufhellen. Wir bestätigen unsere Empfehlung "Halten" mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro. 