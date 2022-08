ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Brenntag nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Trotz der schon vorab deutlich gestiegenen Konsensschätzungen habe der Chemikalienhändler diese mit seinen Gewinnen übertroffen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem wolle das Unternehmen die bis Ende 2023 angestrebten Kosteneinsparungen schon ein Jahr früher erreichen und plane beim operativen Ergebnis (Ebitda) nun mit dem oberen Ende der Jahreszielspanne./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 07:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

