DGAP-News: ​​​​​​​Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten sechs Monate 2022

Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten sechs Monate 2022 Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 10. August 2022 – Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY, das „Unternehmen“) hat heute die Finanzergebnisse (nach IFRS, ungeprüft) für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Kennzahlen Die Umsatzerlöse sind im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht von TEUR 223 auf TEUR 241 gestiegen.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen von TEUR 1.545 in den ersten sechs Monaten 2021 auf TEUR 3.140 im ersten Halbjahr 2022. Der Anstieg ist auf die Investitionen in den "Next-Gen"-Test und die höhere Teilnehmerzahl an der Zulassungsstudie im Vergleich zur geringen Teilnehmerzahl aufgrund von Covid-19 im Jahr 2021 zurückzuführen.

Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sind von TEUR 3.021 auf TEUR 3.582 gestiegen.

Das EBITDA (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) lag im Berichtszeitraum bei TEUR -3.933 gegenüber TEUR -3.485 in der vergleichbaren Vorjahresperiode.

Der Periodenfehlbetrag lag bei TEUR -3.957 (H1 2021: TEUR -3.528); der Verlust je Aktie sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum von EUR 0,41 auf EUR 0,24.

Der Finanzmittelverbrauch erhöhte sich im ersten Halbjahr 2022 auf TEUR 6.283 nach TEUR 4.214 im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Zum 30. Juni 2022 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von TEUR 18.043 (31. Dezember 2021: TEUR 23.049).

Die Epigenomics AG geht davon aus, dass angesichts der plangemäß verlaufenden finanziellen Entwicklung zeitnah ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eintreten wird. Nach Eintritt des Verlusts wird die Gesellschaft dies mitteilen und gemäß § 92 Abs. 1 AktG eine Hauptversammlung einberufen, der der Verlust angezeigt wird. Operative Entwicklungen Der Vorstand der Epigenomics AG ist nach wie vor zuversichtlich, dass Epi proColon „Next-Gen“ die Erstattungsvoraussetzungen (Sensitivität von 74 % und Spezifität von 90 %) der Centers for Medicare und Medicaid Services (CMS) erfüllen wird, weshalb im Frühjahr bei der FDA ein Vorantrag für eine klinische Studie eingereicht wurde. Es wird weiterhin damit gerechnet, dass die Patientenrekrutierung noch in diesem Sommer startet.

Das Unternehmen setzt darüber hinaus seine Bemühungen fort, über die Gesetzgebung eine Kostenerstattung durch die CMS für den aktuellen Epi proColon-Test zu erreichen. Die Zahl der Unterstützer des Gesetzesentwurfs ist auf 68 Kongressabgeordnete gestiegen. Die Bewertung der Erfolgsprognosen ist aber nach wie vor schwierig.

Um das Ziel der FDA-Zulassung und Rückerstattung für „Next-Gen“ zu erreichen, muss das Unternehmen zusätzliches Kapital aufbringen, um die Studie und alle damit zusammenhängenden Aktivitäten abzuschließen, die für eine spätere FDA-Zulassung erforderlich sind. Das Unternehmen prüft aktiv alle Möglichkeiten zur Beschaffung von notwendigem Kapital, um die Ziele zu erreichen, einschließlich einer möglichen Notierung an einer alternativen Börse. Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: „Wir sind auf dem besten Weg, durch den Beginn der klinischen Studie und die baldige Bekanntgabe von vorläufigen Studienergebnisse unsere Ziele bezogen auf „Next-Gen“ für 2022 zu erreichen. Um „Next-Gen“ fertig zu entwickeln, herzustellen und vermarkten zu können, muss das Unternehmen weiteres Kapital in signifikanter Höhe einwerben. Wir glauben daran, dass wir mit der Veröffentlichung der vorläufigen Daten und dem Beginn der Studie in der Lage sein werden, mit „Next-Gen“ die bedeutende Marktchance realisieren zu können.“ Ausblick 2022 Umsatz Das Unternehmen bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 und erwartet einen Umsatz innerhalb der Bandbreite von EUR 0,3 Mio. bis EUR 0,8 Mio. EBITDA / Finanzmittelverbrauch Beim EBITDA vor anteilsbasierter Vergütung prognostiziert Epigenomics für das laufende Gesamtjahr 2022 eine Bandbreite von EUR -15,0 Mio. bis EUR -17,0 Mio. Auf der Basis des Geschäftsplans 2022 der Gesellschaft wird ein Finanzmittelverbrauch im Einklang mit der EBITDA-Prognose (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) erwartet. Weitere Informationen Den Finanzbericht für die ersten sechs Monate 2022 finden Sie auf der Epigenomics-Webseite unter: https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/. Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Die Epigenomics AG wird heute um 16:00 Uhr (CET) / 10:00 (EDT) eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten. Der Webcast ist unter folgendem Link erreichbar: https://webcast.meetyoo.de/reg/MIx6NZ8bpVV8 Bitte benutzen Sie für die Telefonkonferenz die folgenden Einwahldaten: Einwahlnummer Deutschland: +49 30 232531508

Einwahlnummer UK: +44 20 3872 0888

Einwahlnummer USA: +1 862-701-3057 Die Teilnehmer werden gebeten, sich 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einzuwählen und sich über den oben genannten Link zu registrieren. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung gestellt. Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics‘ Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA und Europa sowie ausgewählten asiatischen Ländern vermarktet. Für den HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com. Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

