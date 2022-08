DGAP-News: GEA setzt positive Entwicklung im zweiten Quartal 2022 fort; Ausblick bestätigt

DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

GEA setzt positive Entwicklung im zweiten Quartal 2022 fort; Ausblick bestätigt



10.08.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GEA setzt positive Entwicklung im zweiten Quartal fort; Ausblick bestätigt Auftragseingang steigt um 8,5% (organisch: +6,7%) auf 1,40 Mrd. EUR (Q2 2021: 1,29 Mrd. EUR)

Umsatz wächst um 10,0% (organisch: +8,9%) auf 1,27 Mrd. EUR (Q2 2021: 1,16 Mrd. EUR)

EBITDA vor Restrukturierungsaufwand nimmt um 9,0% auf 167 Mio. EUR zu (Q2 2021: 154 Mio. EUR); entsprechende EBITDA-Marge mit 13,2 Prozent weiterhin auf hohem Niveau (Q2 2021: 13,3 Prozent)

ROCE klettert auf 29,7 Prozent (Q2 2021: 21,4 Prozent)

Net Working Capital in % vom Umsatz verbessert sich auf 7,9 Prozent (Q2 2021: 8,3 Prozent); Nettoliquidität mit signifikanter Erhöhung auf 264 Mio. EUR (Q2 2021: 203 Mio. EUR)

Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt

GEA verknüpft Konzernfinanzierung mit Nachhaltigkeitsstrategie Düsseldorf, 10. August 2022 - GEA setzt die positive Entwicklung vom Jahresanfang im zweiten Quartal fort und verbessert dabei die wesentlichen Finanzkennzahlen. Der Auftragseingang steigt um 8,5 Prozent auf 1,40 Mrd. EUR. Der Umsatz wächst um 10 Prozent auf 1,27 Mrd. EUR. Alle Divisionen tragen zur positiven organischen Umsatzentwicklung von 8,9 Prozent bei. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand wächst um 9 Prozent auf 167 Mio. EUR. Die entsprechende EBITDA-Marge ist trotz der negativen Einflüsse der weltweiten Lieferkettenproblematik und des Ukraine-Krieges weiterhin auf einem hohen Niveau von 13,2 Prozent. Der Return on Capital Employed (ROCE) klettert auf 29,7 Prozent, das Net Working Capital in Prozent vom Umsatz verbessert sich auf 7,9 Prozent und die Nettoliquidität erhöht sich signifikant auf 264 Mio. EUR. „Mit einer soliden Performance im zweiten Quartal stehen die Zeichen für GEA weiterhin auf profitables Wachstum,“ sagt CEO Stefan Klebert. „Wir haben zudem frühzeitig die richtigen Maßnahmen ergriffen, um GEA auf die unsichere wirtschaftliche Lage vorzubereiten. Wir bestätigen daher unseren Ausblick für 2022.“ Robustes Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz Im zweiten Quartal 2022 stieg der Auftragseingang um 8,5 Prozent auf 1.403 Mio. EUR (Q2 2021: 1.294 Mio. EUR). Zwei Großaufträge (Volumen über 15 Mio. EUR) mit einem Gesamtwert von 52 Mio. EUR aus dem deutschsprachigen sowie asiatischen Raum trugen zu dieser Entwicklung bei. Zudem verzeichneten die Kundenindustrien Dairy Farming, Dairy Processing und New Food eine starke Nachfrage. Das organische Wachstum lag bei 6,7 Prozent. Der Umsatz wuchs im Berichtszeitraum um 10,0 Prozent auf 1.271 Mio. EUR (Q2 2021: 1.156 Mio. EUR). Das organische Umsatzwachstum lag bei 8,9 Prozent und ist die stärkste Entwicklung in einem Quartal seit 10 Jahren. Insbesondere die Kundenindustrien Dairy Farming, Chemical und Food trugen zu diesem Wachstum bei. Der Anteil des Serviceumsatzes ist im zweiten Quartal 2022 um 0,8 Prozentpunkte auf 34,6 Prozent (Q2 2021: 33,8 Prozent) gesteigert worden. Erneute Verbesserung der wesentlichen Finanzkennzahlen Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand nahm im zweiten Quartal um 9 Prozent auf 167,4 Mio. EUR (Q2 2021: 153,7 Mio. EUR) zu. Die entsprechende EBITDA-Marge blieb trotz der negativen Einflüsse der weltweiten Lieferkettenproblematik und des Ukraine-Krieges auf einem hohen Niveau von 13,2 Prozent (Q2 2021: 13,3 Prozent). Der gestiegene Rohertrag überkompensierte gegenläufige Effekte aus Desinvestitionen sowie höhere Reise- und Personalkosten. Das Konzernergebnis bewegte sich im Berichtsquartal mit 76,7 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (Q2 2021: 76,9 Mio. EUR). Dabei wurde die positive operative Entwicklung im Wesentlichen durch höhere Restrukturierungsaufwendungen von rund 20 Mio. EUR für die Optimierung von Produktionsstätten beeinflusst. So blieb das Ergebnis je Aktie unverändert bei 0,43 EUR. Jedoch vor Restrukturierungs-aufwand lag das Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal mit 0,53 EUR über dem Vorjahreswert von 0,48 EUR. Die Nettoliquidität verbesserte sich zum Stichtag 30. Juni 2022 auf 263,7 Mio. EUR von 202,8 Mio. EUR im Vorjahr. Diese Erhöhung resultierte insbesondere aus der deutlichen Ergebnisverbesserung. Das Net Working Capital in Prozent vom Umsatz lag bei 7,9 Prozent im Vergleich zu 8,3 Prozent im Vorjahr. Der Return on Capital Employed (ROCE) kletterte auf 29,7 Prozent von 21,4 Prozent im Vorjahr, getrieben durch alle Divisionen, die den ROCE zum Teil deutlich steigern konnten. Überblick des ersten Halbjahres 2022 In den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres stieg der Auftragseingang deutlich um

14,4 Prozent (organisch: 13,5 Prozent) auf 2.947 Mio. EUR (Vorjahr: 2.576 Mio. EUR). Der Umsatz wuchs im ersten Halbjahr um 7,9 Prozent (organisch: 7,8 Prozent) auf 2,397 Mio. EUR (Vorjahr: 2.221 Mio. EUR). Der Serviceanteil am Gesamtumsatz lag bei 35,4 Prozent (Vorjahr: 34,5 Prozent). Im Berichtszeitraum verbesserte sich das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand um 11,2 Prozent auf 305,7 Mio. EUR (Vorjahr: 274,8 Mio. EUR). Die entsprechende EBITDA-Marge erhöhte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 12,8 Prozent (Vorjahr: 12,4 Prozent). Das Konzernergebnis stieg im ersten Halbjahr um 11,4 Prozent auf 148,9 Mio. EUR (Vorjahr: 133,6 Mio. EUR). Entsprechend wuchs das Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR auf 0,84 EUR. Ausblick für 2022 bestätigt GEA bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022. Beim Umsatz wird mit einem organischen Wachstum von mehr als 5 Prozent gerechnet. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand zu konstanten Wechselkursen wird in einem Korridor zwischen 630 bis 690 Mio. EUR erwartet. Beim ROCE geht das Unternehmen von einem Wert zwischen 24 und 30 Prozent (zu konstanten Wechselkursen) aus. GEA verknüpft Konzernfinanzierung mit Nachhaltigkeitsstrategie



Am 6. Juli 2022 wurde die zweite Tranche des im Jahr 2021 beschlossenen Aktienrückkaufprogramms gestartet. Diese Tranche umfasst ein Volumen von 170 Mio. EUR und wurde mit einem sogenannten „ESG-Feature“ verknüpft. GEA ist eine dreijährige Partnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation Viva con Agua eingegangen, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Auf Basis der garantierten Outperformance des Aktienrückkaufprogramms, wird GEA in diesem Jahr 250.000 EUR für ein Trinkwasserprojekt in Afrika spenden, ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Damit ist GEA das erste Unternehmen in Deutschland, welches einen Aktienrückkauf mit einer Nachhaltigkeitsinitiative verbindet. Zudem hat GEA im April seine syndizierte Kreditlinie von 650 Mio. EUR um ESG-Komponenten erweitert. Dabei wurde der Mechanismus zur Festlegung der Marge an die Entwicklung von Nachhaltigkeitskennzahlen gekoppelt. Die Zielerreichung der Nachhaltigkeitsindikatoren wird erstmalig auf Basis des Kalenderjahres 2022 gemessen und läuft bis Ende 2026. Die vereinbarten Nachhaltigkeitskennzahlen orientieren sich unter anderem an den Zielen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus eigenen Aktivitäten (Scope 1 und 2) sowie dem Anteil an weiblichen Führungskräften in den ersten drei Führungsebenen. GEA Finanzkennzahlen (in Mio. EUR) Q2

2022 Q2

2021 Veränderung

in % Q1-Q2

2022 Q1-Q2

2021 Veränderung

in % Ertragslage Auftragseingang 1.403,3 1.293,7 8,5 2.946,9 2.576,1 14,4 Book-to-Bill-Ratio 1,10 1,12 – 1,23 1,16 – Auftragsbestand 3.355,8 2.644,9 26,9 3.355,8 2.644,9 26,9 Umsatz 1.271,0 1.155,6 10,0 2.397,4 2.221,0 7,9 Organisches Umsatzwachstum1 – – 8,9 – – 7,8 Umsatzanteil Servicegeschäft in % 34,6 33,8 83 bp 35,4 34,5 86 bp EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 167,4 153,7 9,0 305,7 274,8 11,2 in % vom Umsatz 13,2 13,3 -12 bp 12,8 12,4 38 bp EBITDA 146,0 149,6 -2,5 277,9 255,2 8,9 EBIT vor Restrukturierungsaufwand 122,4 111,6 9,7 217,0 187,8 15,6 EBIT 98,8 101,6 -2,7 187,2 162,1 15,4 Konzernergebnis 76,7 76,9 -0,2 148,9 133,6 11,4 ROCE in %2 29,7 21,4 830 bp 29,7 21,4 830 bp Finanzlage Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 50,8 108,2 -53,1 37,1 153,9 -75,9 Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -39,7 -13,5 < -100 -53,8 -19,3 < -100 Free Cash-Flow 11,1 94,7 -88,3 -16,7 134,6 – Vermögenslage Net Working Capital (Stichtag) 384,1 382,7 0,4 384,1 382,7 0,4 in % vom Umsatz der letzten 12 Monate 7,9 8,3 -45 bp 7,9 8,3 -45 bp Capital Employed (Stichtag)3 1.710,8 1.668,9 2,5 1.710,8 1.668,9 2,5 Eigenkapital 2.254,2 1.971,6 14,3 2.254,2 1.971,6 14,3 Eigenkapitalquote in % 38,7 35,2 351 bp 38,7 35,2 351 bp Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)4 263,7 202,8 30,1 263,7 202,8 30,1 Aktie Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,43 0,43 1,6 0,84 0,74 13,3 Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR) 0,53 0,48 11,5 0,96 0,87 11,0 Marktkapitalisierung

(in Mrd. EUR; Stichtag) 5,8 6,2 -5,4 5,8 6,2 -5,4 Mitarbeiter (FTE; Stichtag) 18.123 18.212 -0,5 18.123 18.212 -0,5 Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) 19.255 19.213 0,2 19.255 19.213 0,2

1) Unter „organisch“ versteht GEA eine währungs- und portfoliobereinigte Veränderung.

2) EBIT vor Restrukturierungsaufwand der letzten 12 Monate. Capital Employed im Durchschnitt der letzten 4 Quartale und ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999.

3) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999.

4) Inklusive Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 164,9 Mio. EUR zum 30. Juni 2022 (Vorjahr 153,0 Mio. EUR). Media Relations Anne Putz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Telefon +49 211 9136-1500 anne.putz@gea.com Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 4,7 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktions-prozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmenszwecks „Engineering for a better world“. GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.



10.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de