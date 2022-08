DGAP-News: windeln.de SE: windeln.de verschiebt Veröffentlichungstermin für den Halbjahresbericht 2022 auf September 2022

DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

windeln.de SE: windeln.de verschiebt Veröffentlichungstermin für den Halbjahresbericht 2022 auf September 2022



windeln.de verschiebt Veröffentlichungstermin für den Halbjahresbericht 2022 auf September 2022



München, 10. August 2022 windeln.de SE ("windeln.de" oder "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL300 und DE000WNDL318) verschiebt den Veröffentlichungstermin für den Halbjahresbericht 2022 auf September 2022. Das genaue Datum wird zeitnah auf der Unternehmenswebseite der Gesellschaft bekannt gegeben. Der Vorstand befindet sich weiterhin in der intensiven Prüfung alternativer Finanzierungsmittel. Er wird den Ausgang dieser Prüfung abwarten, um ein Urteil über die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (sog. going concern) fällen zu können. Diese ist erforderlich, um die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022 vornehmen zu können. Ausgewählte vorläufige Kennzahlen für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2022 Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 Umsatzerlöse (TEUR) 10.460 13.574 23.238 28.218 China 8.471 10.266 18.584 20.499 DACH 1.989 3.308 4.654 7.719 Operativer Deckungsbeitrag in % der Umsatzerlöse 23,9% -1,0% 20,1% 1,5% Bereinigtes EBIT (TEUR) 18 -3.392 -771 -6.853 Bereinigtes EBIT in % vom Umsatz 0,2% -25% -3,3% -24,3% Operativer Cashflow (TEUR) -1.665 -2.523 -979 -7.282 Free Cashflow (TEUR) -1.667 -2.534 -1.018 -7.297 Hinweis: Rückwirkende Anpassung der Vergleichszahlen 2021 aufgrund der geänderten Darstellung des operativen Geschäftsbereichs Bebitus als aufgegebener Geschäftsbereich Corporate Communications Judith Buchholz

Corporate Communications Judith Buchholz

Email: investor.relations@windeln.de

