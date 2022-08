E.ON schließt längere Laufzeit für AKW Isar 2 nicht aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Tom Käckenhoff und Christoph Steitz und Vera Eckert

Düsseldorf/Frankfurt (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON schließt angesichts des politischen Drucks durch die Gaskrise eine Laufzeitverlängerung seines Atomkraftwerks Isar 2 nicht aus.

Charts zu den Werten im Artikel Siemens Energy

EON

EnBW

RWE

"Sollte die Bundesregierung im Rahmen des laufenden Stresstests zu einer Neubewertung der Lage kommen, sind wir zu Gesprächen bereit", sagte Finanzchef Marc Spieker am Mittwoch bei der Vorlage der Ergebnis-Zahlen zum ersten Halbjahr. Eine Entscheidung müsse möglichst bald fallen, betonte Vorstandschef Leonhard Birnbaum. Bislang ist vorgesehen, dass in Deutschland die drei letzten Meiler, darunter Isar 2, Ende des Jahres stillgelegt werden.

In den vergangenen Wochen sind die Rufe nach einer Laufzeitverlängerung immer lauter geworden. Befürworter verweisen auf die gekürzten Gaslieferungen Russlands und fordern, mit den Kernkraftwerken den Einsatz von Gaskraftwerken zu reduzieren. Birnbaum erklärte, dass der Konzern die Ergebnisse des Stresstests in den kommenden Wochen erwarte. Technisch sei ein Weiterbetrieb Isar 2 auch ohne neue Brennstäbe ein paar Monate möglich. Für einen Weiterbetrieb des E.ON-Meilers in Bayern macht sich unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder stark.

Die deutschen AKW-Betreiber - neben E.ON auch RWE und EnBW - hatten das Thema schon zu den Akten gelegt, ehe es durch die Gaskrise wieder in Schwung kam. "Wir haben keine Planung für einen Weiterbetrieb in welcher Art auch immer. Wir kennen auch die Rahmenbedingungen eines solchen Weiterbetriebs nicht", betonte Birnbaum. "Wir haben dazu keine Zahlen. Wir haben auch keine Rechnungen gemacht."

Werbung

ABSCHREIBUNG VON 700 MILLIONEN EURO AUF NORD STREAM 1

Im ersten Halbjahr trug das Kernkraftwerksgeschäft in Deutschland mit 390 Millionen Euro zum Ergebnis des Konzerns bei. Insgesamt schrumpfte das operative Ergebnis wegen der gestiegenen Beschaffungspreise für Strom und Gas um 15 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Trotz steigender Risiken in der Gaskrise hält E.ON an seiner Prognose fest. Für 2022 werde weiterhin ein Rückgang des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) auf 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro von 7,9 Milliarden Euro im Vorjahr erwartet. Im ersten Halbjahr verlief das Netzgeschäft mit einem operativen Ergebnis von 2,7 Milliarden Euro in etwa stabil. Die Sparte Kundenlösungen mit dem Vertriebsgeschäft für Strom und Gas musste Einbußen hinnehmen. E.ON hob auch die Gaspreise für seine Kunden an. Für die Kunden in Nordrhein-Westfalen liege die Gas-Preiserhöhung beispielsweise bei rund 40 Prozent. Die Preiserhöhungen würden sich aber erst im zweiten Halbjahr im Ergebnis deutlich niederschlagen.

Auf seine Beteiligung an der Gaspipeline Nord Stream 1 schrieb E.ON wegen der Unsicherheit rund um das Verhalten Russlands und seines Staatskonzerns Gazprom mehr als die Hälfte des Wertes ab. E.ON ist mit 15,5 Prozent an der Gaspipeline beteiligt, die wegen der reduzierten Liefermengen von Russland nach Deutschland seit Monaten für Schlagzeilen sorgt. Den Wert der Beteiligung schrieb der Versorger nun um rund 700 Millionen Euro ab. Zuletzt hatte E.ON den Wert auf 1,2 Milliarden Euro beziffert. Als Grund für die Senkung verwies E.ON auf die "gestiegenen Unsicherheiten".

Russland und Gazprom haben die Gaslieferungen nach Westeuropa über die Pipeline eingeschränkt und das mit dem Fehlen einer Turbine begründet, die derzeit beim Hersteller Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr auf den Weitertransport nach Russland wartet. Die Bundesregierung hält die Begründung für vorgeschoben. E.ON sichert mit der Beteiligung an Nord Stream 1 seine Pensionsverpflichtungen ab.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)