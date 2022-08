Immobilienkonzern LEG verdient mehr - Gewinn-Prognose bestätigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Wohnungskonzern LEG Immobilien profitiert von seinem Expansionskurs aus dem vergangenen Jahr, will 2022 bei Zukäufen aber auf die Bremse treten.

Der operative Gewinn (FFO I) stieg von April bis Juni durch die Integration der Zukäufe, ein Mietwachstum im Bestand sowie die erneut deutlich verbesserte Vermietungsquote um 5,2 Prozent auf 120 Millionen Euro, wie LEG Immobilien am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Einer weiteren großen Übernahme hatten die Düsseldorfer aber jüngst eine Absage erteilt: Die LEG will sich nicht die Mehrheit an der Adler-Tochter BCP sichern. Vielmehr will der Konzern im laufenden Jahr rund 5000 Wohnungen verkaufen. Das Übernahmeziel von 7000 Einheiten warfen die Düsseldorfer über Bord - die LEG werde "in diesem Jahr Nettoverkäufer im Markt sein".

Seine Gewinnprognose bekräftigte LEG-Chef Lars von Lackum: Für 2022 rechnet das Unternehmen mit einem FFO I in der Bandbreite von 475 bis 490 Millionen Euro. Effekte aus weiteren möglichen An- und Verkäufen seien hierbei noch nicht berücksichtigt. Im vergangenen Jahr hatte die LEG rund 15.400 Wohnungen der angeschlagenen Adler Group mit regionalem Schwerpunkt in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein für knapp 1,3 Milliarden Euro übernommen.

