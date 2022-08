The Walt Disney Company unterzeichnet IP-Lizenzvertrag mit DivX

Disney erhält Zugang zum weltweiten Portfolio der DivX-Patente für Videotechnologie.

Pionier auf dem Gebiet der digitalen Videotechnologie DivX, LLC, gab heute bekannt, dass The Walt Disney Company, zu deren Streaming-Diensten Disney+, Hulu und ESPN+ gehören, eine Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum (IP) unterzeichnet hat.

Über DivX, LLC

DivX, LLC, entwickelt innovative Technologien, um außergewöhnliche digitale Unterhaltungserlebnisse auf jedem Endgerät zu ermöglichen. Seit 2000 setzt DivX mit der Entwicklung bahnbrechender Technologien für Verbraucher, Endgerätehersteller und Streaming-Dienste auf der ganzen Welt den Standard für hochwertiges digitales Video. DivX lizenziert seine Technologie, um eine beeindruckende Videowiedergabe zu ermöglichen, und große Unterhaltungselektronikmarken haben weltweit 1,7 Milliarden DivX-fähige Geräte ausgeliefert. DivX lizenziert außerdem sein weltweites Portfolio an grundlegenden Videopatenten an führende Unternehmen der Unterhaltungselektronik und des Video-Streaming. Die DivX-Verbrauchersoftware wurde weltweit über eine Milliarde Mal heruntergeladen und bietet den Verbrauchern Werkzeuge zum Abspielen, Konvertieren und Übertragen ihrer Inhalte. Der Hauptsitz von DivX befindet sich in San Diego, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.divx.com.

