Vitesco spürt steigende Kosten und Produktionsausfälle

München (Reuters) - Der Regensburger Autozulieferer Vitesco bekommt die steigenden Kosten zu spüren.

Der Umsatz verbesserte sich im abgelaufenen Quartal zwar um 3,3 Prozent auf 2,17 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn halbierte sich dagegen im Vergleich zum Vorjahr auf 32,9 Millionen Euro. Die gestiegenen Energie- und Transportkosten hätten das Gesamtergebnis belastet, eine zusätzliche Herausforderung seien die Corona-Lockdowns in China gewesen. "Der lockdownbedingte Produktionsrückgang in China im vergangenen Quartal wurde durch eine Zunahme unseres Geschäfts in Nordamerika und positive Währungseffekte aufgefangen", betonte Vitesco-Chef Andreas Wolf allerdings.

