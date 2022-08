Aktien New York Ausblick: Dow legt weiter zu - Inflationssorgen flauen etwas ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Donnerstag an ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne anknüpfen. Eine dreiviertel Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,55 Prozent höher auf 33 492 Punkte.

Weiterhin sorgt der zuletzt etwas geringere Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten für Erleichterung. Daten vom Donnerstag passten in das Bild. Sie zeigten, dass sich im Juli der Preisauftrieb auf Herstellerebene stärker als erwartet abgeschwächt hat.

Charts zu den Werten im Artikel Dow Jones

NASDAQ 100

S&P 500

Dow Inc.

Netflix

Walt Disney

Wie bereits am Mittwoch bekannt wurde, schwächte sich die Inflation im Juli unerwartet deutlich auf 8,5 Prozent ab. Im Juni hatte die Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 9,1 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit über 40 Jahren. Dies hatte die Hoffnung geweckt, dass die US-Notenbank Fed bei der Straffung ihrer Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation kein allzu hohes Tempo mehr an den Tag legt.

Werbung

Allerdings sagten Fed-Vertreter in Reaktion auf die Verbraucherpreisdaten vom Vortag, dass diese nichts daran änderten, dass die Notenbank für dieses und das kommende Jahr höhere Zinsen anstrebe. Zuletzt hatte die Fed Ende Juli mit einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegen die hohe Teuerung angekämpft. Die Inflation bleibe "unakzeptable hoch", sagte etwa der Chef der regionalen Notenbank von Chicago, Charles Evans.

Mit Blick auf Einzelwerte dürften die Aktien von Walt Disney mit deutlichen Kursgewinnen in den Handelstag starten. Der Unterhaltungsriese hat mit seinen Streaming-Angeboten den langjährigen Marktführer Netflix eingeholt. Das Geld für das Entertainment-Imperium verdiente unterdessen im dritten Quartal das klassische Geschäft mit der TV-Kabelsparte sowie Filmstudios, Themenparks, Ferienanlagen und Kreuzfahrtschiffen. Insgesamt übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie die Markterwartung.

Die Papiere von Walt Disney zogen im vorbörslichen US-Handel um mehr als neun Prozent an. Für die Anteilsscheine von Netflix ging es zuletzt um ein halbes Prozent nach oben./la/jha/