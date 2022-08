Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 155,94 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem geringfügigen Aufschlag von drei Basispunkten. Bis Mittwochnachmittag ist der Euro-Bund-Future auch nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Juli mehrfach an der signifikanten Überwindung der 157 Prozent-Marke gescheitert. Am Donnerstagvormittag notiert der Euro-Bund-Future bei 156,72 Prozentpunkten. Daraus ergibt sich eine Rendite für die zehnjährige fiktive Bundesanleihe von 0,90%. In der Vorwoche lag die Rendite mit 0,88% darunter. Dagegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe von 1,07% auf 1,13% gestiegen.

Anlegertrends

Kanada-Anleihe in der Heimatwährung

Kanada emittiert unter der WKN A3K7XV eine neue Anleihe, die bei einem Emissionsvolumen von 2,5 Milliarden Kanadischen Dollar eine Laufzeit bis zum 01.10.2025 aufweist. Der Nominalzinssatz ist mit 3,00% festgesetzt. Die erste anteilige Zinszahlung erfolgt bereits am 01.10.2022. Alle weiteren Zinszahlungen erfolgen im halbjährlichen Turnus.

Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste handelbare Einheit belaufen sich bei der Anleihe auf privatanlegerfreundliche 1.000 CAD. Von S&P wird Kanada derzeit mit AAA geratet und gilt als Schuldner mit höchster Bonität.

Royal Bank of Canada emittiert US-Dollar Anleihe

Die Royal Bank of Canada besorgt sich über eine neue Anleihe Fremdkapital. Die Anleihe (WKN A3K717) hat ein Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar und wird am 03.08.2027 fällig. Die Bank bezahlt einen Nominalzinssatz von 4,24%. Die Zinsen werden im halbjährlichen Turnus ausbezahlt, die Gläubiger dürfen sich am 03.02.2023 über die erste anteilige Zinszahlung freuen.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Von S&P wird die Royal Bank of Canada mit AA- geratet. Die Anleihen sind durch den Emittenten vorzeitig kündbar.

NRW.Bank nimmt für 10 Jahre Kapital auf

Die Förderbank für Nordrhein-Westfalen emittiert unter der WKN NWB0AR eine Anleihe mit Fälligkeit zum 03.08.2032. Das Emissionsvolumen beträgt eine Milliarde Euro. Die Förderbank bezahlt ihren Gläubigern einen Zinssatz von 1,625%. Die Zinsen werden jährlich ausbezahlt, erstmalig am 03.08.2023. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht privatanlegerfreundlichen 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für die NRW.Bank ein AA Rating mit stabilem Ausblick.

