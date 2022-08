Chartanalyse Dax: Erholungsziel erreicht

Das deutsche Börsenbarometer erreichte am Morgen die 13.800er Marke, wurde allerdings recht schroff zurückgewiesen.

Widerstand: 13.799+13.850

Unterstützung: 13.650+13.500

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt: "Entsprechend ist eine größere Aufwärtsreaktion Richtung 13.800 Punkte durchaus einzuplanen für den Nachmittag und die kommenden Handelstage. Lediglich ein Stundenschluss unterhalb von 13.450 Punkten bringt die Bären wieder in Vorteil, bis dahin wird ein weiterer Erholungsschub leicht favorisiert."

Der Index konnte die skizzierte bullische Flaggenformation gen Norden hin auflösen und brachte die favorisierte Aufwärtsbewegung "Richtung 13.800 Punkte". Das Tageshoch im vorbörslichen Handel am Morgen lag bei exakt 13.799,50 Punkten.

Ausblick:

Ausgehend von der 13.800er Marke übernahmen am Vormittag zunächst die Bären wieder das Kommando und schickten den deutschen Leitindex recht impulsiv in den Keller, die obere Flaggenbegrenzungslinie hat jedoch (vorerst) gehalten. Der impulsive Abverkauf am Vormittag macht jedoch schnelle neue Bewegungshochs oberhalb von 13.800 Punkten eher unwahrscheinlich, entsprechend muss in den kommenden Handelsstunden tendenziell weiterer Abwärtsdruck Richtung 13.500 Punkte eingeplant werden. Ein prozyklisches Verkaufssignal wäre ein Stundenschluss südlich von 13.650 Punkten, bis dahin ist die Seitenlinie keine verkehrte Option.