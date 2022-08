EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2022

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2022



11.08.2022 / 08:01 CET/CEST

Starke Nachfrage nach nachhaltiger, faserbasierter Verpackung

Wachstumsstrategie und Verbesserung betrieblicher Effizienz auf Kurs

Entwicklung im 2. Halbjahr wegen Instabilitäten in den Lieferketten und notwendiger Anpassungsmaßnahmen schwer absehbar Kennzahlen der MM Gruppe ‑ IFRS Konsolidiert in Mio. EUR 1.HJ/2022 1.HJ/2021 +/- Umsatzerlöse 2.218,5 1.289,6 +72,0 % EBITDA 375,8 155,5 +141,7 % Betriebliches Ergebnis 285,0 92,1 +209,3 % Operating Margin (in %) 12,8 % 7,1 % +570 bp Ergebnis vor Steuern 270,2 82,9 +225,7 % Periodenüberschuss 205,8 62,2 +231,0 % Gewinn je Aktie (in EUR) 10,24 3,07 Peter Oswald, MM CEO: „Die Nachfrage nach unseren Produkten ist stark, da Konsumenten natürliche, wiederverwertbare Verpackungen aus nachwachsenden, faserbasierten Rohstoffen bevorzugen. Unsere Strategie mit Schwerpunkten auf fokussiertem organischen Wachstum und wertsteigernden Akquisitionen in Kombination mit einem hohen Augenmerk auf Produktivitätsverbesserung beginnt sich zu rechnen. Im 1. Halbjahr lag das organische Wachstum im Bereich Packaging bei nahezu 5 %, allein begrenzt durch die Kapazität, da unsere Kunden den verstärkten Fokus von MM auf Innovation und Nachhaltigkeit sowie die Liefersicherheit infolge unserer Rückwärtsintegration mit Karton schätzen. Die Akquisition von Essentra Packaging, deren Abschluss wir für das 4. Quartal erwarten, wird MM in eine weltweit führende Position bei pharmazeutischen Sekundärverpackungen bringen und uns für weiteres organisches Wachstum und Resilienz im Gesamtgeschäft attraktiv positionieren. Wie bereits angekündigt, hat MM mit einer außergewöhnlich starken Performance im 2. Quartal ein gutes 1. Halbjahr abgeschlossen. Die massive Kosteninflation konnte durch Preisanpassungen, Kostenkontrolle und gesteigerte betriebliche Effizienz abgefedert werden. Darüber hinaus wurde die Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Halbjahr insbesondere durch die Einbeziehung der vor einem Jahr erworbenen Karton- und Papierwerke MM Kwidzyn und MM Kotkamills beeinflusst. Gleichzeitig haben wir die Investitionen deutlich erhöht, um den Energieverbrauch zu senken, die Qualität zu verbessern und Mengen zu steigern. Wir sind überzeugt, dass wir durch den verstärkten Fokus auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation noch viel optimieren können. Da die kontinuierliche Versorgung unserer Kunden oberste Priorität hat, haben wir mehrere Maßnahmen ergriffen, um eine mögliche Gasrationierung, die alle Karton- und Papierwerke mit Ausnahme von MM Kwidzyn betreffen würde, zu entschärfen: Wir haben begonnen, Sicherheitsvorräte für Recyclingkarton anzulegen, Gasspeicher in Österreich angemietet und investieren in Finnland in alternative Ölbefeuerung. Die zweite Jahreshälfte wird durch geplante investitionsbedingte Stillstände, notwendige Anpassungsmaßnahmen sowie Instabilitäten in der Lieferkette, deren Ausmaß zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, geprägt sein.“



ERGEBNISRECHNUNG Die Ergebnisrechnung zum 1. Halbjahr ist insbesondere geprägt durch die Einbeziehung der Karton- und Papierwerke MM Kwidzyn und MM Kotkamills, welche Anfang August 2021 erworben wurden. Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns erhöhten sich um 928,9 Mio. EUR auf 2.218,5 Mio. EUR (1. HJ 2021: 1.289,6 Mio. EUR). Dieser Anstieg resultiert vorwiegend aus den Akquisitionen des Vorjahres sowie aus der Weitergabe von Kostensteigerungen über höhere Preise. Mit 285,0 Mio. EUR lag das betriebliche Ergebnis 192,9 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (1. HJ 2021: 92,1 Mio. EUR). Der deutliche Anstieg resultiert insbesondere aus der Division MM Board & Paper. Im Vorjahr waren Einmalaufwendungen aus Anpassungs- und Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 26,1 Mio. EUR in der Packagingdivision erfasst. Die Operating Margin des Konzerns erreichte somit 12,8 % (1. HJ 2021: 7,1 %). Finanzerträge beliefen sich auf 2,3 Mio. EUR (1. HJ 2021: 1,0 Mio. EUR). Der Anstieg der Finanzaufwendungen von -10,3 Mio. EUR auf -15,6 Mio. EUR ist insbesondere auf die Aufnahme von Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen im Vorjahr zur Finanzierung der Akquisitionen und organischer Wachstumsprojekte zurückzuführen. Mit 270,2 Mio. EUR lag auch das Ergebnis vor Steuern über dem Vorjahr (1. HJ 2021: 82,9 Mio. EUR). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 64,4 Mio. EUR (1. HJ 2021: 20,7 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 23,8 % (1. HJ 2021: 25,0 %) ermittelt. Der Periodenüberschuss stieg um 143,6 Mio. EUR auf 205,8 Mio. EUR (1. HJ 2021: 62,2 Mio. EUR). VERLAUF DES 2. QUARTALS Im Zuge sehr guter Nachfrage sowie erhöhter Preise zur Kompensation der andauernden starken Kosteninflation lagen die konsolidierten Umsatzerlöse mit 1.158,1 Mio. EUR über dem Wert des 1. Quartals 2022 (1.060,4 Mio. EUR). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahresniveau (Q2 2021: 648,3 Mio. EUR) resultiert überwiegend aus der Einbeziehung von MM Kotkamills und MM Kwidzyn sowie notwendigen Preisanpassungen. Das betriebliche Ergebnis des Konzerns erhöhte sich auf 173,9 Mio. EUR nach 111,1 Mio. EUR im 1. Quartal 2022 und 30,9 Mio. EUR im 2. Quartal des Vorjahres. Letzteres war vor allem durch Einmaleffekte in Höhe von 26,1 Mio. EUR aus Restrukturierungsmaßnahmen in der Packagingdivision sowie die starke Belastung aus dem massiven Inputkostenanstieg im Kartonbereich geprägt. Die Operating Margin belief sich damit auf 15,0 % (Q1 2022: 10,5 %; Q2 2021: 4,8 %). Der Periodenüberschuss erhöhte sich auf 126,3 Mio. EUR (Q1 2022: 79,5 Mio. EUR; Q2 2021: 18,3 Mio. EUR). Die Kapazitäten der Division MM Board & Paper waren mit 99 % auch im 2. Quartal nahezu voll ausgelastet (Q1 2022: 99 %; Q2 2021: 99 %). Die Operating Margin betrug 18,1 % und lag somit sowohl über den Werten des Vorquartals als auch des Vorjahres (Q1 2022: 10,7 %; Q2 2021: 4,6 %). In der Packagingdivision war das 2. Quartal vor allem durch umgesetzte Kostenweitergaben, Mengensteigerungen und die erstmalige Einbeziehung von Eson Pac geprägt. Die Operating Margin belief sich auf 8,4 % (Q1 2022: 9,0 %; Q2 2021: 4,5 %). AUSBLICK Wir erwarten eine nachhaltig solide Nachfrage nach natürlichen, erneuerbaren und wiederverwertbaren Kartonverpackungen. Fortdauernde Kosteninflation soll wie bisher über zeitnahe Preisanpassungen in beiden Divisionen bewältigt werden. Die zweite Jahreshälfte wird insbesondere durch geplante investitionsbedingte Stillstände (Umbauten in der Kartonfabrik Neuss, Deutschland, sowie in Kotkamills, Finnland, für Absorbex), notwendige Anpassungsmaßnahmen sowie Instabilitäten in den Lieferketten geprägt sein, deren Ausmaß aktuell noch nicht absehbar ist. Die Sicherstellung der Geschäftskontinuität und die nachhaltige Versorgung unserer Kunden bleiben höchste Priorität. Wir werden dies durch ein flexibles Beschaffungs- und Logistikmanagement, sowie kontinuierliche Investitionstätigkeit (je 250-300 Mio. EUR in den Jahren 2022 und 2023) und die Sicherstellung der Rentabilität weiterverfolgen. Bezüglich unseres Russland-Exposures im Bereich Packaging prüfen wir weiterhin alle Optionen. Unsere Strategie organisch und anorganisch bei umweltfreundlichen, innovativen, faserbasierten Verpackungsprodukten zu wachsen, bewährt sich. Der Erwerb von Essentra Packaging, dessen Abschluss wir für das 4. Quartal erwarten, sowie Fortschritte bei betrieblicher Effizienz, Nachhaltigkeit und Innovation sollen sowohl zu mehr Wachstum als auch mehr Resilienz im gesamten Unternehmen beitragen. --------------------------------- Die detaillierte Presseaussendung und den Halbjahresfinanzbericht 2022 sowie das CEO Video-Statement und die Details für den heutigen CEO Conference Call finden Sie auf unserer Website unter: https://www.mm.group. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG,

Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 1 501 36-91180,

E-Mail: investor.relations@mm.group, Website: https://www.mm.group

