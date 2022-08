SANOFI - Pharmaaktie crasht, was ist da los?

Sanofi S.A. - WKN: 920657 - ISIN: FR0000120578 - Kurs: 81,330 € (Paris)

Eigentlich gelten Pharmaaktien als solide Investments, waren in diesem turbulenten Börsenjahr auch sehr gefragt. Die Aktie des französischen Pharmariesen Sanofi beispielsweise markierte im April noch ein neues Allzeithoch. Seit gestern wird der Wert aber unter sehr hohem Handelsvolumen verkauft. Was steckt dahinter?

Angst vor Strafzahlungen

Im Mittelpunkt steht das Medikament Zantac, einst ein wichtiges Produkt zur Unterdrückung der Magensäureproduktion bei Sodbrennen, welches 2019 aufgrund einer Anweisung der FDA vom Markt genommen wurde. In den USA gab es gegen die Lizenzinhaber Sanofi und GSK bereits eine Reihe von Klagen. Der Vorwurf: Zantac hätte bei den Patienten, die das Medikament eingenommen haben, zu Krebserkrankungen geführt. Diese Vorwürfe sind nicht neu, das Verfahren könnte nun aber an Fahrt gewinnen.

Ein Fall wird in Illinois wohl am 22. August verhandelt, weitere Anfang 2023. Daher warnt Deutsche-Bank-Analyst Emmanuel Papadakis heute vor zunehmendem Gegenwind für die Aktien von GSK und Sanofi. Die Analysten von Morgan Stanley schätzen basierend auf älteren Fällen, dass im Szenario einer Verurteilung Entschädigungszahlungen zwischen 10,5 und 45 Mrd. USD auf die Unternehmen zukommen könnten. Laut der UBS dürfte es Klarheit im Fall Zantac nicht vor dem Jahr 2023 geben.

Bezogen auf die Aktie von Sanofi wurde seit gestern in der Spitze bereits 20 % der Marktkapitalisierung bzw. 24 Mrd. EUR vernichtet. Aktuell sind es noch rund 16 Mrd. EUR. Damit dürfte ein Großteil der Risiken bereits eingepreist sein. Dennoch war die Aktie in den letzten zwei Jahrzehnten kein gutes Investment, wie der Langfristchart zeigt.

Fazit: Der heutige Kurssturz bei der Sanofi-Aktie scheint auf den ersten Blick arg übertrieben, wurde aber zum Teil auch schon wieder korrigiert. Mit Blick auf die eher dürftige Performance in den vergangenen Jahren drängt sich ein Investment bei dem Pharmatitel dennoch nicht auf.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 37,76 42,39 43,75 Ergebnis je Aktie in EUR 6,56 8,03 8,24 KGV 13 10 10 Dividende je Aktie in EUR 3,33 3,56 3,70 Dividendenrendite 4,02 % 4,29 % 4,46 % *e = erwartet

Sanofi-Aktie (Wochenchart)

