STRÖER - Kurssprung nach Zahlen wird teilweise abverkauft

Nach dem Allzeithoch bei 82,50 EUR aus dem Dezember 2020 kam es in der Ströer-Aktie zu einer Abwärtsbewegung, die im April 2022 massiv beschleunigt wurde. Die Aktie fiel auf ein Tief bei 39,10 EUR zurück. Damit testete sie den wichtigen Unterstützungsbereich um den Aufwärtstrend seit Dezember 2016 und den Aufwärtstrend seit Oktober 2012. Anfang Juli wies ich in meinem Artikel „STRÖER - Wichtige Entscheidung steht an“ auf ein sehr gutes CRV in der Aktie hin.

Zuletzt lief der Wert knapp oberhalb dieser Trendlinien seitwärts. Heute Morgen veröffentlichte das Unternehmen Zahlen. Diese wurden sehr positiv aufgenommen. Die Aktie eröffnete mit einem Aufwärtsgap zwischen 42,66 EUR und 44,90 EUR und schoss danach an den Widerstand bei 49,26 EUR nach oben.

Ströer erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von 425 Mio. EUR (VJ: 374 Mio. EUR, Analystenprognose: 421,6 Mio. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 125,7 Mio. EUR (VJ: 106,8 Mio. EUR, Analystenprognose: 122,8 Mio. EUR) und einen Nettogewinn (bereinigt) von 39,0 Mio. EUR (VJ: 26,1 Mio. EUR). Unternehmen rechnet für 3. Quartal mit unverändert positiver Geschäftsentwicklung.

Von dieser Rally nach dem Aufwärtsgap ist aber nicht mehr viel übrig. Inzwischen fiel der Wert wieder auf 45,48 EUR zurück.

Weitere Rally möglich

Trotz des Rückfalls im heutigen Handel besteht die Chance auf eine weitere Rally. Ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 49,26 EUR wäre eine Bestätigung. In diesem Fall könnte sogar eine Rally an das Allzeithoch starten, wobei aber einige hohe Hürden im Weg stehen würden.

Sollte die Aktie aber doch noch unter 39,10 EUR abfallen, könnte es zu einer weiteren großen Verkaufswelle kommen. In diesem Fall würden Abgaben gen 34,25 EUR und später sogar rund 15 EUR drohen.

Fazit: Das erste Ziel ist erreicht. Jetzt könnte die Aktie einige Tage seitwärts laufen und dann einen Angriff auf die Hürde bei 49,26 EUR unternehmen.

