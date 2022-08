ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Sanofi auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Sanofi von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Analyst Emmanuel Papadakis nannte die Marktreaktion auf Produkthaftungsklagen zum zurückgerufenen Medikament Zantac "etwas überzogen". Die hohen Kursverluste machten die Aktien des Pharmakonzerns zwar nicht gleich zu einer Kaufgelegenheit; aber das Festhalten an einer Verkaufsempfehlung auf diesem Kursniveau wäre doch sehr ungewöhnlich, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 06:45 / CET