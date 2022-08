DGAP-News: SMT Scharf AG verzeichnet erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022

DGAP-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SMT Scharf AG verzeichnet erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 Konzernumsatz in H1 2022 um rund 21,8 % auf 37,5 Mio. EUR gestiegen

Operatives Ergebnis (EBIT) von 3,1 Mio. EUR auf 7,0 Mio. EUR verbessert

Auftragsbestand der SMT Scharf Gruppe zum Stichtag bei 36,6 Mio. EUR

Hohe Nachfrage nach China-III-Maschinen trägt wesentlich zum Wachstum bei

Positive Tendenzen und attraktive Wachstumschancen in den Bergbaumärkten weltweit bei weiterhin großer Unsicherheit und Volatilität im Marktumfeld Hamm, 12. August 2022 – Die SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022. Der Konzernumsatz verzeichnete demnach in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 eine Steigerung um 21,8 % auf 37,5 Mio. EUR (H1 / 2021: 30,8 Mio. EUR). Daneben verbesserte sich das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) deutlich auf 7,0 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2022 nach 3,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Insbesondere das Neuanlagengeschäft entwickelte sich positiv und trug wesentlich zum Umsatz- und Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2022 bei. Der Vorstandsvorsitzende der SMT Scharf AG, Hans Joachim Theiß, kommentiert: „Trotz eines insgesamt herausfordernden und von Volatilität geprägten Marktumfeldes ist es uns gelungen, eine deutlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2022 zu erzielen. Als größter Umsatztreiber hat sich China im Berichtszeitraum erwiesen. Dort stellen wir im laufenden Geschäftsjahr eine weiterhin hohe Nachfrage nach den China-III-Maschinen fest. Mit der neu entwickelten DZK3500, mit der wir die aktuelle Emissionsrichtlinie China III sogar übertreffen, sehen wir SMT Scharf dort gut positioniert. Im zweiten Halbjahr werden wir uns somit in diesem Markt weiter auf den Ausbau unseres Geschäfts konzentrieren.“ Insgesamt konnte SMT Scharf im Neuanlagengeschäft den Umsatz im ersten Halbjahr um 43,8 % auf 20,0 Mio. EUR deutlich steigern (H1 / 2021: 13,9 Mio. EUR). Insbesondere der Bedarf an Transportlösungen im chinesischen Markt steuerte wesentlich zum Umsatzwachstum bei. Das Ersatzteile- und Servicegeschäft konstatierte ein leichtes Wachstum von 16,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2021 auf 17,1 Mio. EUR im aktuellen Berichtszeitraum. Der Bereich „Sonstiges“ erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 0,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2022 und bewegte sich damit auf gleichbleibendem Niveau (H1 / 2021: 0,4 Mio. EUR). Nach Regionen betrachtet konnte die SMT Scharf Gruppe in China eine signifikante Umsatzsteigerung um 64,2 % auf 13,3 Mio. EUR erzielen (H1 / 2021: 8,1 Mio. EUR). Daher stellt die Region analog zum Vorjahr den wichtigsten Absatzmarkt der SMT Scharf Gruppe dar. Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf die hohe Nachfrage nach China-III-Maschinen zurückzuführen, für die SMT Scharf im Jahr 2021 als erster europäischer Anbieter die benötigte Zulassung erhalten hatte. Auch der Umsatz in Russland erhöhte sich deutlich um 73,9 % auf 12,0 Mio. EUR (H1 / 2021: 6,9 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Konflikts war eine hohe Nachfrage seitens russischer Bergbauunternehmen festzustellen, die sich benötigte Bergbauausrüstung für ihren Bedarf sichern wollten. In Polen verzeichnete SMT Scharf einen leichten Umsatzrückgang im Berichtszeitraum um 0,3 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR. In Afrika beliefen sich die Umsatzerlöse auf 4,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2022 (H1 / 2021: 7,0 Mio. EUR). In Deutschland bewegten sich die Umsätze mit 1,1 Mio. EUR im Berichtszeitraum etwa auf dem Niveau der Vorjahresperiode von 1,0 Mio. EUR. Der Auftragseingang der SMT Scharf Gruppe entwickelte sich im ersten Halbjahr 2022 äußerst positiv und summierte sich auf 47,1 Mio. EUR (H1 / 2021: 39,3 Mio. EUR). Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 36,6 Mio. EUR und hebt die anhaltend hohe Nachfrage nach Transportlösungen von SMT Scharf in den internationalen Absatzmärkten hervor. Angesichts der insgesamt unverändert großen Unsicherheit und Volatilität im Marktumfeld vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Konflikts und einer steigenden Inflation sieht der Vorstand der SMT Scharf AG weiterhin von einer quantitativen Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 ab. Gleichwohl sieht sich SMT Scharf grundsätzlich gut positioniert, um die Wachstumschancen in den Bergbaumärkten weltweit für sich zu nutzen. „In Russland sind die mittelfristigen Aussichten für SMT Scharf gedämpft. Mit Blick auf die weitere Geschäftstätigkeit in diesem Markt werden wir die gegebenen Chancen und Risiken weiterhin genau beobachten, um, insofern nötig, entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. Auch wenn die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise auch im Markt für Bergbauausrüstung spürbar sind, stellen wir insgesamt positive Markttendenzen in den Märkten für Bergbauausrüstung fest. Insbesondere in China sind Signale erkennbar, dass es zu einer weiteren Belebung des Bergbaumarktes kommen könnte“, so Hans Joachim Theiß. Der vollständige Halbjahresbericht 2022 wird heute im Tagesverlauf unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.



Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika.



