Heute erneut erfreuliche Wirtschaftsdaten | Wall Street entspannt ins Wochenende

Wir sehen vorbörslich freundliche Kurse und damit für den S&P 500 die vierte Woche in Folge mit Kursgewinnen. Die längste Gewinnstrecke seit November 2021! Der Index hat bei 4230 Punkten 50% des diesjährigen Verlustes aufgeholt und Test aktuell den 150-Tagesdurchschnitt. Die Verbrauchervertrauen um 16 Uhr MEZ sollte ebenfalls zeigen, dass die Inflationserwartungen in der Bevölkerung sinken. Was Einzelwerte betrifft, stehen die Aktien von Rivian und Illumina im Fokus.



0:00 - Intro

0:23 - Erneut erfreuliche Wirtschaftsdaten

2:42 - Europäische Aktien unbeliebt | S&P aufgeholt

4:30 - Notenbanktagung: Was erwartet die Wall Street?

6:10 - Biden bereitet sich auf Wiederwahl vor

7:06 - Biden unterschreibt den Inflation Reduction Act

7:49 - Trump: Veröffentlichung der Nukleardokumente?

8:50 - Russland: Militärische Möglichkeiten nachgelassen

10:03 - Update zu China

11:19 - Rivian

13:20 - Illumina

14:10 - Apple

16:03 - Immobilienmarkt in China unter Druck

17:14 - Ausblick auf kommende Woche



