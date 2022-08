PINDUODUO - Kaufsignal in Sicht?

Pinduoduo Inc. - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 49,620 $ (Nasdaq)

Die Pinduoduo-Aktie markierte am 15. März 2022 nach einem steilen Abverkauf ein Tief bei 23,21 USD. Dort startete eine rasante Erholung. Diese führte die Aktie am 06/07. Juni über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und anschließend auf ein Hoch bei 68,71 USD.

Seit diesem Hoch vom 27. Juni 2022 befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Diese kann bisher als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend angesehen werden. Dabei fiel die Aktie im Tief am 01. August auf 44,82 USD zurück. Seitdem versucht sie einen Doppelboden auszubilden. Die Nackenlinie liegt bei 54,03 USD. Gestern näherte sich der Wert diese Nackenlinie an, aber intraday kam es zu relativ deutlichen Abgaben.

Kaufsignal noch immer möglich.

Die Pinduoduo-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Phase. Gelingt ihr ein Ausbruch übe 54,03 USD, dann könnte eine Rally in Richtung 68,71 USD und 79,00-80,00 USD starten.

Fällt die Aktie der chinesischen e-commerce-Plattform aber unter 44,82 USD, dann wäre der Pullback gescheitert. In diesem Fall könnte die Aktie unter Druck geraten. Abgaben in Richtung 31,01 USD und 23,21 USD wären dann möglich.

Fazit: Die Pinduoduo könnte in den nächsten Wochen deutlich ansteigen. Aber noch fehlt das Startsignal für eine Rally.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Bärisches Reversal und jetzt?

MBB – Wann kommen endlich Zukäufe?

ILLUMINA - Biotech-Aktie nach Zahlen massiv unter Druck

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Pinduoduo Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)