Alphabet Long: 62 Prozent-Chance!

Am 26. Juli veröffentlichte Alphabet die Zahlen für das zweite Quartal 2022. Dabei wurde ein Quartalsumsatz von 69,7 Milliarden US-Dollar präsentiert. Im Jahresvergleich war dies eine Steigerung von rund 13 Prozent. Den Löwenanteil des Umsatzes in Höhe von rund 56,3 Milliarden US-Dollar wurde durch Onlinewerbung der Sparten YouTube und der Suchmaschine Google erwirtschaftet. Dabei ist herauszustreichen, dass die Suchmaschine Google einen weltweiten Marktanteil von mehr als 90 Prozent auf sich vereinen kann. Dabei kam Alphabet zugute, dass der Online-Werbemarkt um 11,6 Prozent im Jahresvergleich zulegen konnte, was die Marktteilnehmer positiv überraschen konnte und für steigende Kurse sorgte. Der Nettogewinn des Konzerns machte im Quartal dabei 16 Milliarden US-Dollar aus und unterschritt das Vorjahresquartal um rund 11 Prozent.

Das Alphabet-Management ging einen Schritt auf die Kleinanleger zu und vollzog am 15. Juli den Aktiensplit im Ausmaß von eins zu zwanzig. Nachdem der Split schon am 1, Februar verlautbart wurde, stemmte sich das Papier länger gegen den sinkenden Kurs der Technologieaktien und schwenkte erst Anfang April in den Abwärtstrend ein. In der Spitze verlor das Papier rund 28 Prozent. In den Monaten Juni und Juli 2022 bildete sich bereits ein Boden aus, auf dessen Unterstützung bei 106,25 US-Dollar die aktuelle Aufwärtssequenz ihren Anfang genommen hat. Es war eine weitere sehr gute Woche für die Aktienmärkte, die sich in vielen Fällen auf vier Wochen ausgedehnt hat, da die Anleger die wirtschaftlichen Aussichten optimistischer einschätzen. Bis zum Jahr 2024 ist ein Gewinn pro Aktie im Ausmaß von 32 Prozent eingeplant. Dieses Wachstum drückt das erwartete KGV 2024 auf knapp 17,36, was für einen innovativen Internet- und Softwarekonzern nicht überteuert erscheint.