Dow Inc.: Was kostet die Welt?

In der letzten technischen Besprechung vom 8. August 2020: „Dow Inc.: Bullen lassen sich Zeit“ wurde kurz vor Auflösung einer inversen SKS-Formation am markanten Unterstützungsniveau von grob 52,07 US-Dollar auf einen bevorstehenden Anstieg an den EMA 50 verlaufend bei 54,92 US-Dollar hingewiesen, dieses Ziel konnte binnen weniger Stunden abgearbeitet werden. Nach einem kurzen Zwischenstopp in diesem Bereich geht es heute schon wieder auf frische Mehrmonatshochs weiter rauf, damit werden die zahlreichen im Juni gerissenen Kurslücken nun sukzessive geschlossen. Bestehende Long-Positionen können nun etwas enger abgesichert werden, das nächstgrößere Ziel liegt nun um den EMA 200.

Erfolgreich gedreht

Der erfolgreiche Turnaround um 52,07 US-Dollar hat Notierungen von über 56,00 US-Dollar hervorgebracht, weitere Ziele können nun im Bereich von 57,62 und darüber um den EMA 200 verlaufend bei 59,29 US-Dollar für die Dow-Aktie abgeleitet werden. Spätestens dort sollte man aber mit längeren Gewinnmitnahmen rechnen. Bestehende Long-Positionen sind nun enger abzusichern, in Betracht käme nun ein Niveau von 54,80 US-Dollar. Aber ein frisches Investment käme auch noch infrage. Unterhalb der rechten Schulter von 50,73 US-Dollar sollte Vorsicht an den Tag gelegt werden, Abschläge auf die Jahrestiefs um 48,27 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.