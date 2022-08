Pressestimme: 'Volksstimme' zur Oder-Taskforce

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Oder-Taskforce:

"Was tun, wenn hochrangige Regierungsvertreter aus Deutschland und Polen ergebnislos im Nebel stochern - beziehungsweise in der todbringenden Brühe der Oder? Sie richten eine "Taskforce" ein. Das klingt nach tatkräftigem Krisenmanagement, ist aber: gar nichts. Dabei steht fest, dass polnische Behörden wochenlang geschlafen oder - noch schlimmer - sogar bewusst weggeschaut haben, als bereits Ende Juli Fischer und Angler in Südostpolen Alarm schlugen und ein Nachrichtenportal sogar den Ausgangsort des Massensterbens im Fluss benannte: die 60 000-Einwohner-Stadt Kandrzin-Cosel mit ihren Chemiefabriken. Polnische Ermittler sind jetzt gefragt, endlich die Verursacher zu identifizieren - und polnische wie deutsche Behörden sollten schleunigst ihre Meldeketten abgleichen. Dazu braucht's keine Taskforce, wohl aber beiderseits der Grenze Beamte, die ihre Aufgaben ernst nehmen. Daran hat es im konkreten Fall in Polen gefehlt - deshalb ist die Dimension der Umweltkatastrophe so groß."/be/DP/he