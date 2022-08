CINTAS - Ausbruch gelungen

Cintas Corp. - WKN: 880205 - ISIN: US1729081059 - Kurs: 437,810 $ (Nasdaq)

Die Cintas-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei im Dezember 2021 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 461,44 USD. Anschließend korrigierte die Aktie in einem bullischen Keil auf 343,86 USD. Dieses Tief lag deutlich über allen logischen Korrekturzielen. Das erste große Ziel lag im Bereich um 314,62-304,81 USD.

Am 27. Juli brach die Aktie aus diesem Keil nach oben aus. Seitdem legte sie weiter zu. In dieser Woche notiert sie am Widerstand bei 436,65 USD. Die Rally der letzten Wochen war sehr steil, daher ist die Aktie auf Tagesbasis bereits wieder überkauft.

Rücksetzer könnte Chancen bieten

Die Cintas-Aktie könnte im Bereich um 436,64 USD zu einem Rücksetzer an den Keil ansetzen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 405 USD kommen. Von dort aus könnte ein Angriff auf das Allzeithoch und später zu einem Anstieg in Richtung 522 USD starten.

Sollte die Aktie allerdings in den Keil zurückfallen, würde sich die Korrektur seit dem Allzeithoch vermutlich deutlich ausdehnen. Dann wäre doch noch ein Rückfall in Richtung 314,62-304,81 USD möglich.

Fazit: Kurzfristig könnte es zu Abgaben in der Cintas-Aktie kommen. Diese könnten aber mittelfristig interessante Kaufkurse mit sich bringen.

Zusätzlich lesenswert:

KATEK – Wie geht es nach der Prognoseerhöhung weiter?

US-Highflyer startet wieder durch

Schönes Momentum bei diesem US-Titel

Cintas - Aktie

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)