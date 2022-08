CONTINENTAL - Trauen sich die Bullen nicht?

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 66,160 € (XETRA)

Die Continental-Aktie fiel am 07. März 2022 auf ein Tief bei 56,78 EUR zurück. Damit näherte sie sich dem Coronatief aus dem März 2020 bei 51,45 EUR deutlich an.

Seit dem Tief aus bei 56,78 EUR befindet sich die Aktie des Automobilzulieferers in einem Aufwärtstrendkanal. Am 09. August näherte sich der Wert der Unterkante dieses Kanals deutlich an. Seitdem bewegt er sich knapp über dieser Unterkante, die heute bei 63,95 EUR verläuft, seitwärts. Die Aktie näherte sich mehrfach dem EMA 50 bei 68,00 EUR an. Zu einem Ausbruch kam es aber bisher nicht.

Noch immer Potenzial für eine Rally

Obwohl sich die Continental-Aktie in den letzten Tagen nicht von der Unterkante des Trendkanals löste, besteht noch immer die Chance auf eine Rally zu Trendkanaloberkante bei aktuell 80,37 EUR. Ein Ausbruch über den EMA 50 auf Tagesschlusskursbasis könnte der Startschuss für eine solche Rally sein.

Kommt es aber zu einem stabilen Rückfall aus dem Trendkanal, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 58,78 EUR oder sogar 51,46 EUR auslösen.

Fazit: Noch haben die Bullen in der Continental-Aktie Vorteile. Aber sie sollten sich bald zeigen, sonst wandelt sich ihr Vorteil in einen Nachteil.

