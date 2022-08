DGAP-News: SBF erreicht Umsatzwachstum und positives Ergebnis in einem herausfordernden Marktumfeld

DGAP-News: SBF AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SBF erreicht Umsatzwachstum und positives Ergebnis in einem herausfordernden Marktumfeld Umsatz steigt im ersten Halbjahr auf EUR 17,7 Mio. (H1 2021: EUR 15,3 Mio.)

EBITDA erreicht EUR 2,0 Mio. (H1 2021: EUR 2,3 Mio.)

Leicht nachlassende Wachstumsdynamik aufgrund eines herausfordernden Branchenumfelds

Starkes zweites Halbjahr erwartet mit hohem Auftragsbestand und strategischem Ausbau des Lagerbestands

Ausblick 2022: Umsatz von rund EUR 36,0 Mio. und EBITDA von rund EUR 3,7 Mio. Leipzig, 17. August 2022 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und die Industrie, hat heute den Finanzbericht für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Die Gesellschaft hat ihren Wachstumskurs in einem herausfordernden Umfeld weiter fortgesetzt. Dabei wurde der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert und ein stark positives Ergebnis erreicht. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet der Vorstand einen Umsatz von rund EUR 36,0 Mio. und ein EBITDA von rund EUR 3,7 Mio.



Rudolf Witt, Vorstandsmitglied der SBF AG kommentiert: „Wir blicken auf ein erfolgreiches und zugleich außerordentlich herausforderndes erstes Halbjahr zurück. In einem schwierigen Marktumfeld ist es uns gelungen, weiter profitabel zu wachsen und unsere Positionierung in einem Zukunftsmarkt auszubauen. Zudem haben wir unsere Wachstumsstrategie auf die komplexen Rahmenbedingungen nachjustiert. Vor Beginn des Ukraine-Krieges und der volatilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung lag unser Fokus auf größtmöglichem Wachstum. In der aktuellen Marktphase folgen wir einem risikoaversen Wachstumskurs. Entsprechend werden Umsatz und EBITDA voraussichtlich leicht unter der Jahresprognose liegen. Wir sehen uns bestens aufgestellt, um die kommunizierten mittel- bis langfristigen Ziele zu erreichen.“



Erstes Halbjahr 2022: Deutliches Umsatzwachstum und stark positives Ergebnis

Die Konzernumsätze des ersten Halbjahres 2022 stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,7 % auf EUR 17,7 Mio. (H1 2021: EUR 15,3 Mio.). Das EBITDA erreichte in einem schwierigen Umfeld EUR 2,0 Mio. (H1 2021: EUR 2,3 Mio.). Dabei wirkten sich die steigenden Beschaffungskosten negativ auf die Profitabilität aus, während sich die Preiserhöhungen erst im zweiten Halbjahr positiv im Ergebnis niederschlagen werden. Gleichwohl blieb die EBITDA-Marge mit 11,1 % auf einem hohen Niveau (H1 2021: 14,7 %).



Das Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ entwickelte sich in seinem konservativen, aber planbaren Segment insgesamt weiterhin sehr robust. Es lieferte einen Umsatzbeitrag von EUR 12,0 Mio. (H1 2021: EUR 11,2 Mio.) und steuerte ein EBITDA in Höhe von EUR 1,8 Mio. (H1 2021: EUR 2,8 Mio.) zum Konzernergebnis bei. Die EBITDA-Marge sank von 25,1 % auf 15,3 %. Auch hier machten sich höhere Beschaffungskosten im Ergebnis bemerkbar. Ein anhaltend hohes Interesse an SBF-Produkten zeigt sich am Auftragsbestand in Höhe von EUR 28,7 Mio. (30. Juni 2021: EUR 31,3 Mio.). Um den Herausforderungen am Beschaffungsmarkt besser zu begegnen und die Projekte effizient abzuwickeln, wurde der Lagerbestand im ersten Halbjahr 2022 strategisch ausgebaut. Dies eröffnet SBF die nötige Flexibilität, um auf aktuelle Marktbedingungen reagieren zu können. Die Marktperspektiven bleiben – insbesondere im Hinblick auf die politischen Bestrebungen zur Stärkung des Schienenverkehrs – ausgesprochen gut.



Das Geschäftsfeld „öffentliche und industrielle Beleuchtung“ ist im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der komplexen Marktbedingungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Segmentumsatz lag bei EUR 5,8 Mio. (H1 2021: EUR 4,6 Mio.). Das EBITDA des Segments stieg auf EUR 0,6 Mio. (H1 2021: EUR 0,1 Mio.) bei einer EBITDA-Marge von 10,4 %. Besonders herausfordernd war die anhaltend eingeschränkte Lieferfähigkeit von Halbleitern. Zudem haben einige Kunden Projekte verschoben, da sie sich ihrerseits mit Unsicherheiten konfrontiert sehen. Die Wachstumsperspektiven für das Gesamtjahr bleiben in dem Segment jedoch ausgesprochen gut. Dazu wird auch die Anfang Mai eröffnete Produktionsanlage beitragen, die den höchsten technologischen Anforderungen entspricht. Zudem wurde im Februar die Produktion durch die Übernahme der Assets der Nordeon Lighting Solutions GmbH gestärkt.



Zweites Halbjahr 2022: positiver Ausblick in einem herausfordernden Marktumfeld

Mit dem profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr, gut gefüllten Auftragsbüchern, einem strategischen Lagerbestand und starken Positionierung sieht sich die SBF AG gut gerüstet für das laufende zweite Halbjahr 2022. Im Hinblick auf die komplexen Rahmenbedingungen erwartet der Vorstand eine leichte temporäre Abschwächung der Wachstumsdynamik und erwartet nunmehr einen Umsatz für das aktuelle Geschäftsjahr von rund EUR 36,0 Mio. (zuvor: mehr als EUR 40 Mio.). Das EBITDA wird rund EUR 3,7 Mio. betragen und aufgrund des beschriebenen Marktumfelds unter dem EBITDA des Vorjahres liegen (2021: EUR 5,2 Mio.). Unter Berücksichtigung von bereits bekannten Sonderbelastungen insbesondere im Zusammenhang mit der Übernahme der Assets für den Geschäftsbereich „öffentliche und industrielle Beleuchtung“ wird das bereinigte EBITDA deutlich über EUR 4,0 Mio. liegen. Vor dem Hintergrund des Marktpotenzials und unserer guten Positionierung sieht sich die Gesellschaft bestens aufgestellt, um die kommunizierten mittel- bis langfristigen Ziele zu erreichen.



Über die SBF-Gruppe:

SBF ist ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und Industrie. Mit dem Fokus auf energieeffiziente LED-Beleuchtung profitiert SBF von den Megatrends Klimaschutz sowie Urbanisierung und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten. Dabei setzt SBF auf organisches und anorganisches Wachstum zum Ausbau des Leistungsangebots und zur Erhöhung der Wertschöpfungstiefe.



Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ ist SBF ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Starke Technologiekompetenz, hohe Wertschöpfungstiefe und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Basis für eine führende Marktposition in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren. Im Geschäftsfeld „öffentliche und industrielle Beleuchtung“ bietet SBF moderne und smarte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung von Industrieanlagen und Infrastruktur wie Straßen und Bahnhöfen.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.



